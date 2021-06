La “Settimana della musica” del Pollini si chiude con una “festa di voci”

Prezzo non disponibile

Si concluderà con una “festa di voci” la “Settimana della Musica” promossa dal Conservatorio di Padova “Cesare Pollini” per celebrare la ricorrenza europea del 21 giugno, data di inizio dell’estate e, appunto, della “Festa della Musica”, con 8 giorni fitti di eventi musicali gratuiti per la città del Santo. Due gli appuntamenti culminanti della programmazione.

Domenica 27 giugno ai Giardini dell’Arena

Domenica 27 alle ore 11, nell’ambito della rassegna “Morning Auditorium”, in collaborazione con i Giardini dell’Arena, l’impresa culturale Fusmart e l’Associazione Mame, nello spazio verde limitrofo alla Cappella degli Scrovegni (ingresso da via Porciglia), si terrà una “matinée” dedicata alla musica vocale con un duo canto e pianoforte: verrà presentato un emozionante excursus sull’evoluzione dell’opera, da Alessandro Scarlatti a Giacomo Puccini, con una parentesi finale del programma riservata a compositori brasiliani del Novecento quali Claudio Santoro, Edmundo Villani-Cortes e Alberto Nepomuceno. Canterà il soprano Luisa Pena de Lima accompagnato al pianoforte da Gaia De Lorenzi. Ingresso gratuito ad offerta libera (info@fusmart.it).

Lunedì 28 giugno al Pollini

Infine lunedì 28 giugno alle 18 all’Auditorium Pollini avrà luogo il “Gran Galà d’Opera” (prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite fino a domenica 27). Protagonisti i cantanti Hazar Mursitpinar, Yukiko Shimizu, Zhang Zhen, Sara Bardino, Kwon TaeJoung e Pan Taiting che, con l’accompagnamento pianistico di Fausto Di Benedetto, proporranno una selezione di arie d’opera tratte da capolavori della musica e della cultura occidentale quali il “Don Giovanni”, “Così fan tutte” e “Le nozze di Figaro” di Mozart, “Rigoletto” di Verdi, “L’elisir d’amore” di Donizetti, “Tosca” e “Turandot” di Puccini e “Pagliacci” di Leoncavallo. Si ascolteranno quindi celebri melodie divenute patrimonio popolare del genere musicale e teatrale per eccellenza, come per esempio “Madamina, il catalogo è questo”, “Vesti la giubba”, “Là ci darem la mano”, “E lucevan le stelle” e altre.

