Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, tutti gli appuntamenti della Diocesi di Padova

«Imparate a fare il bene, cercate la giustizia»: il versetto di Isaia (1,17) fa da filo conduttore alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani di quest’anno (18-25 gennaio 2023). Il tema è stato scelto da un gruppo locale degli Stati Uniti d’America (USA) convocato dal Consiglio delle chiese del Minnesota, che ha anche provveduto alla redazione del sussidio di accompagnamento. Il Gruppo locale che ha iniziato a lavorare al tema ancora nel dicembre 2020, era costituito da uomini, donne, madri, padri, persone capaci di narrare e guarire storie (storytellers e healers), rappresentanti di diverse esperienze di culto ed espressioni spirituali, sia dei popoli indigeni degli Stati Uniti che delle comunità immigrate (in modo forzato o volontario). Questa diversità ha permesso una profonda riflessione e un’esperienza di solidarietà arricchita da molte diverse prospettive.

«Isaia – si legge nella presentazione del sussidio – ai suoi tempi, sfidò il popolo di Dio a imparare a fare il bene insieme; a cercare insieme la giustizia, ad aiutare insieme gli oppressi, a proteggere gli orfani e difendere le vedove insieme. La sfida del profeta si applica anche a noi oggi: come possiamo vivere la nostra unità di cristiani per affrontare i mali e le ingiustizie del nostro tempo? Come possiamo impegnarci nel dialogo e crescere nella reciproca consapevolezza, comprensione e condivisione delle esperienze vissute?».

Da qui l’impegno della Settimana di preghiera per l’’unità dei cristiani: «La nostra preghiera e il nostro incontrarci con il cuore hanno il potere di trasformarci, come individui e come comunità. Apriamoci alla presenza di Dio in ogni nostro incontro, mentre chiediamo la grazia di essere trasformati, di smantellare i sistemi di oppressione e di guarire dal peccato del razzismo. Insieme, impegniamoci nella lotta per la giustizia nella nostra società. Tutti noi apparteniamo a Cristo».

Durante la Settimana di preghiera l’Ufficio di Pastorale dell’Ecumenismo e del Dialogo interreligioso della Diocesi di Padova e il Consiglio delle Chiese di Padova promuovono una serie di appuntamenti:

Giovedì 19 gennaio alle ore 20.45 nella cripta della basilica di Santa Giustina a Padova, si terrà la veglia ecumenica con la partecipazione del vescovo di Padova mons. Claudio Cipolla e con i rappresentanti del Consiglio delle Chiese cristiane di Padova. Animerà la serata il coro Shalom.

Venerdì 20 gennaio, alle ore 20.45, nel santuario di San Leopoldo a Padova, appuntamento con il concerto ecumenico.

Durante tutta la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, nel santuario di San Leopoldo, si celebrerà l’Eucaristia per l’unità dei cristiani alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì alle ore 18 il sabato e la domenica.

