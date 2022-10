La "Settimana della scienza 2022", tutti gli appuntamenti a Padova

Orario non disponibile

Dal 10 al 16 ottobre 2022 Padova sarà per una settimana capitale della scienza e dell’innovazione.

Padova è la città di Galileo Galilei, una delle capitali italiane della Scienza e dell’Innovazione. Cultura scientifica e capacità di trasferire tecnologie al mondo delle imprese vi fioriscono da secoli: Padova è una città il cui patrimonio culturale si identifica in larga parte con le istituzioni scientifiche che vi sono insediate.

Ed è in questo contesto che si inserisce La settimana della Scienza, in cui numerose realtà del mondo scientifico, culturale, imprenditoriale e associativo, nonché le istituzioni cittadine proporranno oltre 100 eventi aperti al pubblico, trasformando la città nel capoluogo del sapere scientifico e della divulgazione e aprendo al pubblico i luoghi della scienza.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito www.premiogalileo.eu dove è anche possibile iscriversi agli eventi di proprio interesse.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero su prenotazione. I posti sono limitati, accesso garantito solo previa registrazione.

Informazioni:

Segreteria organizzativa

Gruppo Pleiadi | tel. +39 049 701778 | galileo@gruppopleiadi.it

Info web

https://tickets.fatt.cloud/v2/biglietti?store=premiogalileo