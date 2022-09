Serata dedicata al Seven Serpents Gravel all’Eroica caffe di Padova

Seven Serpents Gravel - Proiezione documentario e presentazione con Bruno Ferraro, organizzatore dell’evento, e Omar “Omero” Martinello.

Martedì 27 settembre, ore 21

Eroica Caffè Padova

Dettagli

Cosa significa pedalare per 800 km, senza supporto, tra le foreste della Slovenia, le montagne croate e le isole del Mediterraneo?

La risposta è l’essenza di Seven Serpents Gravel, un evento che si è tenuto per la prima volta nel 2022 e che sarà raccontato a Eroica Caffè Padova martedì 27 alle ore 21.

Eroica Caffè Padova ospita quindi un’altra serata dedicata all’avventura in bicicletta e al fenomeno del gravel raccontando questa esperienza, che va oltre le due ruote: Seven Serpents è infatti una sfida lunga circa 800 chilometri da affrontare senza supporto, da Lubiana a Trieste, attraversando le isole croate e l’Istria.

Eroica Caffè ospiterà la proiezione del film che racconta questo evento, con Bruno Ferraro, organizzatore dell’evento, e Omar “Omero” Martinello.

Alle 19, appuntamento per una social gravel ride assieme ai protagonisti, con ritrovo di fronte al caffè, in modo da tornare in tempo per una birra.

L'evento inaugurale della Seven Serpents si è tenuto lo scorso 15 maggio e ha contato 62 riders alla partenza. I partecipanti hanno attraversato strade sterrate e sentieri attraverso le foreste slovene, le cime croate e i parchi nazionali, le isole di Krk e Cres, piccoli villaggi e laghi.

Il più veloce, Nils Correvon, ha terminato l'intero percorso in sole 59 ore e 10 minuti.

Tra i partecipanti c'era anche Omar Martinello, che tutti conoscono come “Omero", grazie al suo celebre canale YouTube rivolto agli amanti dei viaggi e dell’outdoor.

A raccontare l’evento e presentare il film assieme a Omar, ci sarà Bruno Ferraro, il creatore della Seven Serpents, che dopo aver completato la maggior parte dei più popolari eventi di bikepacking in Europa, ha deciso di costruire un evento unico, che rispondesse a quella “nouvelle vague” di eventi che sta cambiando il mondo del ciclismo.

L’ingresso alla serata è gratuito ed è consigliata la prenotazione del tavolo al numero 049 830 7390 o via mail ecpadova@eroica.cc