"Sfida mortale al cucchiaio", cena con delitto a Teolo

Il Gruppo di azione scenica La Foresta di Sherlock in collaborazione con l'Associazione Volontari di San Biagio presenta "Sfida Mortale al Cucchiaio". Vecchi rancori e nuovi sogni, tutto con un unico obiettivo: Parigi! Una serata all’insegna del buon cibo, usata come sfida per scoprire chi è il migliore. Farina, sale, acqua, uova, latte, zucchero e soprattutto...un morto! Questi gli ingredienti di questa cena con delitto, saporita e divertente! Venite a scoprire la verità in nostra compagnia! L'evento si svolgerà in occasione della Festa della Famiglia 2021.

REGISTRAZIONE SQUADRE ORE 19, INIZIO CENA ORE 19.30.

Parte del ricavato andrà in beneficenza all’Associazione di Volontariato CO-META, che si occupa di aiutare i

bambini malnutriti del Burkina Faso anche con adozioni a distanza.

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatori: 347 8729516.

Per accedere all’evento è obbligatorio (dai 12 anni in su) presentare GREENPASS O ESITO DEL TAMPONE MOLECOLARE O ANTIGENICO NEGATIVO ESEGUITO NELLE 48 ORE PRECEDENTI.

Web: https://www.facebook.com/events/149661257351641.

