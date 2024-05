Sfilata di moda: "Gli abiti di Silvia"

Sfilata di moda vintage nella splendida terrazza panoramica di Villa Draghi per ritrovarsi immersi in quell’atmosfera hollywoodiana che si respirava nelle sale cinematografiche qualche anno fa. Per accedere alla villa è disponibile un servizio navetta. Il ricavato della giornata viene devoluto all’Istituto Ongologico Veneto.

Prenotazione consigliata: prenotazionisfilata@gmail.com