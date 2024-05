Sfilata di abiti vintage americani a Villa Draghi: evento benefico a favore dello IOV

Cocktail e sfilata di abiti vintage americani: sono gli ingredienti «Gli Abiti di Silvia», l’evento che si svolgerà domenica prossima, 26 maggio, a partire dalle 17.30 a villa Draghi di Montegrotto Terme per raccogliere fondi a favore dell'Istituto Oncologico Veneto.

Dopo il cocktail di benvenuto, a partire dalle 18 ci sarà una sfilata di moda di abiti vintage americani dalla collezione privata di Silvia Boischio con acconciature firmate salone Chiara accompagnata dal corpo di ballo della scuola di danza Scarpette Rosse di Rubano e musiche di DJ Marco Checchetto. Per salire a villa Draghi ci sarà a disposizione un bus navetta.«L’iniziativa - spiega Marisa Turatto, una delle signore che sfileranno - parte dalla signora Silvia Boischio che ha coinvolto medici, personale e persone che hanno avuto a che fare con lo Iov per curarsi. Io con signore Manuela Marcadella e Chiara Stella Tasinato abbiamo pensato di portarla a Montegrotto Terme. A sfilare ci saranno donne che hanno a che fare con la malattia oncologica, infermiere IOV, dottoresse IOV e amiche sensibili che si sono messe in gioco per una buona causa. Signore di varie età e con varie forme fisiche che hanno deciso di mettersi in gioco per donare il ricavato alla ricerca»

Ingresso con donazione a partire da 15 euro a favore dello IOV. È consigliata la prenotazione via mail a prenotazionisfilata@gmail.com

Per maggiori informazioni: cell. 349 46 35 163.

