La grande sfilata di carri mascherati ad Albignasego

Dopo lo stop imposto dal Covid torna ad Albignasego l’atteso appuntamento con la grande sfilata di carri mascherati, in programma sabato 13 maggio in via Roma a partire dalle ore 20.

Scopri il programma completo

Nel tratto compreso fra Piazza del Donatore e via Verona sfileranno 13 carri e 4 gruppi a piedi, è inoltre prevista la partecipazione della nota formazione di ballerine e ballerini brasiliani Carioca Dance Ballet e della banda Junto Percussao. All’altezza di piazza De Gasperi verrà allestita una tribuna riservata alla giuria che sarà chiamata a scegliere e premiare i carri e i gruppi più originali. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Albignasego.

La gestione dei flussi è assicurata dalla Polizia Locale e dalla collaborazione di una rete di associazioni che vede insieme Associazione nazionale Carabinieri, Protezione Civile di Albignasego, Gruppo Safety di Albignasego.

«Un momento di gioia e di festa per grandi e bambini che animerà la via principale del nostro Comune – spiega il Sindaco Filippo Giacinti – una bellissima tradizione che riprende e che speriamo di poter continuare ancora a lungo».

«Un grazie speciale – spiega il Vicesindaco con delega alle attività produttive Gregori Bottin – va agli infaticabili volontari della Pro Loco, realtà molto viva che contribuisce ad animare il nostro territorio con tante iniziative di valore, e alle altre associazioni coinvolte nel progetto».

L’appuntamento, la cui ultima edizione si era svolta nel 2019, si inserisce all’interno del progetto Primavera ad Albignasego. Sabato 13 in Piazza del Donatore e piazza Matteotti verrà inaugurato anche il Luna Park che resterà attivo tutti i giorni fino a domenica 21 maggio, quando per tutta la giornata è in programma la Festa di Primavera.

In caso di maltempo la sfilata sarà rinviata a domenica 14 maggio alle ore 15 o in altra data da programmare se le condizioni meteo avverse dovessero persistere.

Info web

https://comune.albignasego.pd.it/eventi/1729764/primavera-ad-albignasego