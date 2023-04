Sguardi sul mondo: la condizione della donna nei paesi del Medio Oriente il 28 aprile 2023:

«La feroce repressione delle proteste in Iran ha riacceso i riflettori sulla condizione femminile negli stati islamici. L’unica cosa che ci chiedono da quei paesi è “be my voice”! ed è questo che cerchiamo di fare con questo ciclo di tre incontri attraverso interviste, proiezioni, testimonianze dirette: coinvolgere, capire e creare un cordone di solidarietà e quindi di speranza per queste persone la cui “colpa” è essere nate donne».