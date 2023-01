“Lo sguardo – Autobiografia di una mamma” con il concerto del River Gospel Mass Choir all’Opera della Provvidenza S. Antonio

Prezzo non disponibile

Lo sguardo è il titolo del libro di Luciana Feletti, una mamma che racconta la sua vita con Juri, il figlio nato nel 1998 cerebroleso, con un ritardo mentale profondo e un’epilessia generalizzata. Juri oggi ha 24 anni e da tempo è ospite all’Opera della Provvidenza S. Antonio dove è seguito per tutte le sue problematiche e dove Luciana è di casa. Nel 2021 Luciana Feletti ha scritto un volume in cui racconta la storia sua e di Juri, tra fatiche, paure e tanto amore, un’autobiografia in cui l’autrice parla della disabilità del figlio e del loro modo unico di comunicare.

Lo sguardo è poi corredato dalle foto dei quadri realizzati da Luciana durante i tanti pomeriggi trascorsi con Juri.

Il libro verrà presentato all’Opera della Provvidenza S. Antonio domenica 15 gennaio, alle ore 18, presente l’autrice; seguirà alle 18.45 il concerto del River Gospel Mass Choir.

Il River Gospel Mass Choir si è costituito nel 2007 a seguito di un seminario gospel che Alessandro Pozzetto ha tenuto a Ponte della Priula (TV). Nel corso dei 15 anni di vita il coro si è esibito in oltre 170 concerti in svariate province e regioni; ha collaborato con professionisti quali Mario Biondi, Cheryl Porter, Sherrita Duran e Red Canzian. Il direttore Alessandro Pozzetto è un professionista del genere gospel, è anche cantante e arrangiatore ed è il direttore del coro gospel nazionale, Italian Gospel Choir di cui il River fa parte. Il coro canta anche nella Powerful Gospel Chorale.

La partecipazione è libera, ma le offerte raccolte durante il pomeriggio andranno a sostenere la realizzazione di un angolo multisensoriale nel nucleo Giovanni Paolo II dell’Opera della Provvidenza S. Antonio.

