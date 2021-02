“Uno sguardo oltre l’ingegneria”, innovazione, etica e know-how: i temi del ciclo di incontri per giovani ingegneri

Al via il ciclo di incontri “Uno sguardo oltre l’ingegneria. Innovazione, etica e know-how.”: un percorso formativo qualificante e stimolante totalmente gratuito per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Padova.

A partire dal 26 febbraio per sette venerdì dalle ore 16 alle ore 18 l’appuntamento è online per discutere e confrontarsi su grandi temi che interessano la categoria. 17 relatori metteranno a disposizione competenze e professionalità per trasmettere esperienze concrete e temi di alta qualità restituendo un valore tangibile all’esercizio della professione: il valore aggiunto dell’ingegnere.

Cosa significa essere ingegnere oggi, tra etica ed esercizio della professione? Come sviluppare competenze etiche? Quali opportunità per gli ingegneri nell’industria 4.0 e per la crescita del sistema industriale? Sono solo alcuni dei grandi temi che saranno affrontati durate il percorso formativo.

Dopo il primo incontro di presentazione dell’iniziativa, venerdì 26 febbraio 2021 dalle ore 16 alle ore 18 è in programma il secondo appuntamento essere ingegnere, tra etica ed esercizio della professione Il codice deontologico, il ruolo dell’Ordine e dell’Ingegnere e le interazioni con le istituzioni. Interverranno Massimo Coccato, Presidente Ordine Ingegneri Padova; Marco Favaretti, Consigliere Fondazione Ingegneri Padova, past President FOIV coordinati da Valentina Chignoli, Segretario Fondazione Ingegneri Padova, Consigliere e Coordinatore GdL Giovani Ordine Ingegneri Padova.

