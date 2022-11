"Shakespeare and me. Come il Bardo mi ha cambiato la vita", Andrea Pennacchi al teatro Verdi

Heart Art. L'arte del teatro colpisce al cuore è il titolo della nuova stagione artistica del Teatro Stabile del Veneto-Teatro Verdi.

Quella che si inaugura il 9 novembre sarà proprio una stagione che colpirà diritto al cuore, coinvolgendo gli spettatori, le loro emozioni.

Non solo per il cartellone in programma nei vari Teatri (Teatro Verdi di Padova, Teatro Goldoni di Venezia, Teatro comunale Mario del Monaco di Treviso), ma anche per la recentissima notizia dell'inclusione del Teatro Stabile del Veneto nel cluster dei teatri nazionali, che arriva proprio nell’anno del 400° anniversario del più antico teatro al mondo, il Goldoni, fondato il 3 gennaio 1622.

La stagione del Teatro Verdi di Padova si aprirà con "Spettri di Ibsen" dal 9 al 13 novembre, produzione del Teatro Stabile del Veneto e con protagonista Andrea Jonasson nelle vesti di Helen Alving per la regia di Rimas Tuminas.

Altre produzioni dello Stabile saranno "PA", diretto da Marco Tullio Giordana, legato alle celebrazioni del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, e "Ezra in gabbia" con Mariano Rigillo per la regia di Leonardo Petrillo. Chiusura dal 10 al 14 maggio con il Riccardo III della regista Kriszta Székely.

26 novembre 2022, ore 20.30

Shakespeare and me

Come il Bardo mi ha cambiato la vita

presentazione del nuovo libro di Andrea Pennacchi

accompagnamento musicale di Giorgio Gobbo

editore People 2022

in collaborazione con Teatro Boxer

Andrea Pennacchi, accompagnato dalle note di Giorgio Gobbo, porta sul palco del Teatro Verdi di Padova il suo nuovo libro, edito dalla casa editrice People, Shakespeare and me. Come il Bardo mi ha cambiato la vita. Il corpus shakespeariano si presenta come una potenziale mappa delle relazioni umane “di pronto utilizzo”, a patto di continuare a lavorarci sopra come curiosi artigiani. Non è un Testo Sacro immobile e inamovibile, ma anzi, rappresenta una matrice vivente, una lente con cui leggere la contemporaneità.

I biglietti

intero ridotto abbonati under 26 Platea, pep/1°ord bal 35 euro 32 euro 27 euro 16 euro pepiano/1° ord no bal/ 2° ord bal 31 euro 28 euro 24 euro 14 euro 2° ord no bal/galleria 15 euro 14 euro 11 euro 7 euro posti a visibilità ridotta platea prima fila 22 euro 10 euro 2° ordine laterali (dal 1 al 7, dal 25 al 31) 15 euro 9 euro galleria laterale 8 euro 5 euro

* ridotto: over65; abbonati: abbonati TSV

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/shakespeare-and-me-pennacchi-padova/

Informazioni

Teatro Verdi | via dei Livello, 32 | Padova

Biglietteria: tel. +39 049 87770213 | biglietteria.teatroverdi@ teatrostabileveneto.it

https://www. teatrostabileveneto.it/padova/ biglietteria/

https://risorse.teatrostabileveneto.it/campagna-abbonamenti-padova

Centralino: tel. +39 049 8777011 | info@teatrostabileveneto.it

www.teatrostabileveneto.it

Foto articolo da comunicato stampa Comune di Padova e da Facebook e da https://www.teatrostabileveneto.it/events/category/altri-percorsi-pd/ https://www.teatrostabileveneto.it/events/category/danza-calligrafie-pd/