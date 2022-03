Shaul Bassi presenta il libro ‘Sybil’ di Benjamin Disraeli al museo della Padova Ebraica

“Sybil”, il romanzo dello statista britannico Benjamin Disraeli

tradotto da Dagnini Brey, scrittrice e giornalista padovana



Presentazione mercoledì al Museo della Padova Ebraica

Un tormentato romanzo d’amore nell’Inghilterra vittoriana; l’abile penna del primo ministro britannico Disraeli (di lontane origini italiane), statista di professione e romanziere per diletto; e una raffinata traduzione ad opera di una padovana trapiantata a New York: sono gli ingredienti dell’evento culturale proposto dalla Fondazione per il Museo della Padova Ebraica.

Mercoledì 13 aprile, alle ore 18

in via delle Piazze 26

Shaul Bassi, professore di letteratura inglese all'Università Ca Foscari di Venezia, presenta il libro

‘Sybil’ di Benjamin Disraeli

curato e tradotto da Ilaria Dagnini Brey

Il libro

Storia d’amore e romanzo storico, Sybil è il più celebre dei romanzi dello statista e primo ministro inglese Benjamin Disraeli, che fu tra i protagonisti dell’era vittoriana nella seconda metà dell’Ottocento. Sullo sfondo turbolento delle lotte sociali nel nord dell’Inghilterra negli anni ’40 dell’Ottocento, Sybil narra la vicenda d’amore del giovane aristocratico Charles Egremont e di Sybil Gerard, una donna del popolo. Con l’abilità narrativa che ne fece un oratore politico leggendario, Disraeli accompagna il lettore attraverso la tormentosa vicenda dei due protagonisti.

L’autrice

Ilaria Dagnini Brey è nata e cresciuta a Padova e vive in America dal 1990. Scrittrice, traduttrice e giornalista, ha collaborato per Elle e il Corriere della Sera e tradotto narrativa e saggistica per Feltrinelli, Bollati Boringhieri e Rizzoli. Ha tradotto le poesie di Saffo per Newton Compton editori (1982). Il suo libro Salvate Venere, una ricostruzione degli interventi alleati e italiani per proteggere il patrimonio artistico e culturale dell’Italia durante la seconda guerra mondiale, è stato pubblicato da Mondadori nel 2010.

Ingresso

Prenotazione obbligatoria telefonando allo 049 661267 o tramite mail a museo@padovaebraica.it . È richiesta la presentazione del green pass base. Ulteriori info su https://www.museopadovaebraica.it/

Foto articolo da comunicato stampa