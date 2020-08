"Shelley in Italia", omaggio a Beethoven al Chiostro di San Francesco a Este

Sabato 22 agosto 2020 ore 21 al Chiostro di San Francesco a Este (PD) in programma lo spettacolo dal titolo "Shelley in Italia" dedicato alla valorizzazione della figura poetica ed artistica di Percy Bysshe Shelley, poeta romantico inglese, appartenente al “Parco Letterario Estense” in quanto ha soggiornato a Este tra l’estate e l’autunno del 1818. Nel corso della serata, saranno letti alcuni passi dal poema “Versi scritti fra i Colli Euganei” e saranno eseguiti due capolavori del compositore tedesco Ludwig van Beethoven di cui ricorre il 250° anniversario della nascita: il primo tempo della sinfonia "Eroica" ed il quarto concerto per pianoforte ed orchestra nella riduzione per pianoforte e sestetto d'archi.

La serata vuole essere anche un’occasione per raccogliere fondi per l’Associazione GIOCO E BENESSERE IN PEDIATRIA ONLUS che opera a favore dei bambini e dei ragazzi ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale di Padova.

Interpreti:

Andrea Rizzi, Lia Tiso, violino

Luca Zanetti, Omar Francescato, viola

Andrea Pellizzari, violoncello

Daniele Carnio, contrabbasso

Maddalena Murari, pianoforte

Roberta Lisiero, voce recitante

Ingresso libero

Entrate e uscite saranno contingentate per evitare assembramenti

Uso obbligatorio della mascherina per accedere al sito del concerto

Link: https://web4.deskline.net/este/ it/event/detail/TRN/04cdcc40- 04bb-4148-8d00-84f03b964290/ incontri_destate_-_concerto_ shelley_in_italia? selArrivalDate=20200822

https://www.facebook.com/ events/335877187786872