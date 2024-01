Sherbooks: il Festival di editoria indipendente al C.S.O. Pedro

Sherbooks Festival 2024 dal 26 al 28 gennaio 2024 presso il CSO Pedro di Padova.

Dettagli

Sherbooks Festival è l’evento invernale dedicato all’editoria e alla letteratura indipendente, arrivato alla sua IV edizione.

L’evento avrà luogo il prossimo venerdì 26 (dalle ore 17), sabato 27 e domenica 28 gennaio 2024 (dalle ore 10 in poi), tre intense giornate dedicate a dibattiti e incontri che vedranno protagoniste quasi 30 case editrici indipendenti provenienti da tutta Italia.

Come gli anni precedenti il festival avrà luogo al CSO Pedro, in via Ticino n.5 a Padova.

L’accesso è completamente gratuito, ma per autofinanziamento dell’evento l’offerta consigliata è la formula “ 1 euro può bastare ”.

Durante la tre giorni sarà possibile acquistare libri, fumetti ed autoproduzioni ai tanti banchetti delle case editrici indipendenti.

Tra una presentazione e l’altra sarà presente uno spazio radiofonico a cura di Radio Sherwood che intervisterà gli editori presenti.

Gli eventi delle presentazioni saranno disponibili su YouTube.

Cucina e bar aperti.

Il senso politico del festival

È indubbio che la fase che stiamo vivendo a livello politico sia davvero complicata. Al di fuori dei confini nazionali impazzano conflitti bellici e finanche genocidi, all'interno, invece, immensi sono i conflitti sociali. Nel mentre, anche l'editoria teme provvedimenti restrittivi e limitazioni nella libertà di parola nel momento in cui prende posizione, varie sono state le vicende che ce ne hanno dato prova negli ultimi mesi.

Per questo diventa fondamentale sottolineare che Sherbooks Festival è qualcosa di più di un semplice evento letterario. Scegliere cosa leggere e come leggere è una scelta politica, ed è necessario parlare e approfondire le dinamiche di un mondo così vasto, complesso e sconosciuto come quello dell’editoria, e saper analizzare queste dinamiche alla luce di ciò che succede nella società. Questo vuol dire dare voce e visibilità alle tante esperienze che ogni giorno cercano di riportare l’editoria ad un ruolo centrale nella ricerca costante di indipendenza culturale e politica, ruolo che spesso ha svolto nella storia dei movimenti.

Il programma

Durante Sherbooks Festival 2024 tanto spazio a narrativa, saggistica e letteratura per l’infanzia.

Spicca un ‘palinsesto’ di grandi nomi tutti al femminile, da Veronica Raimo che presenterà venerdì 26 il suo ultimo libro La vita è breve, eccetera pubblicato per Einaudi a Veronica Galletta sabato 27 con Pelleossa per Minimum Fax, sino a Valentina Mira domenica 28 con il recentissimo Dalla stessa parte mi troverai per SEM. Tanti i nomi di spicco nel panorama intellettuale, da Paola Imperatore a Valerio Minnella, Filo Sottile, Riccardo Bottazzo, Alberto Prunetti, Simona Baldanzi, Andrea Olivieri.

Non mancheranno i momenti di dibattito ed interlocuzione, primo su tutti il Panel per il mondo dell’editoria avente il tema nevralgico della distribuzione.

A conclusione di ogni giornata di festival sempre un momento più sociale, a partire venerdì dal concerto della giovane talentuosa Vipera (Dischi Sotterranei), sabato dal concerto del cantautore marchigiano Degrettica CP e del dj set sull’onda dell’afro-beat di Letizia Kasala e domenica con la Rappresentazione Teatrale Sindrome Italia un viaggio tra reading e live painting.

Contatti

book@sherwood.it

Link utili

PROGRAMMA DETTAGLIATO DI SHERBOOKS 2024

PROGRAMMA SHORT VERSION DI SHERBOOKS 2024

LE CASE EDITRICI PRESENTI AL FESTIVAL DI SHERBOOKS 2024

Social Network

Sherbooks è su: Facebook , Instagram

Radio Sherwood è su: Facebook , Instagram , YouTube

Puoi seguire di più anche sulle pagine del CSO Pedro: Facebook , Instagram

Info web

https://www.facebook.com/events/367121252534063

Foto articolo da evento Facebook