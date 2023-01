Sherbooks: il Festival di editoria indipendente al C.S.O. Pedro

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/861433008240255/

?????? ?? - ???????? ?? ???????

?.?.?. ?????, ??? ?????? ?, ??????

Ritorna Sherbooks: il Festival di editoria indipendente. Giunto ormai alla sua terza edizione, è l’evento invernale dedicato all’editoria e alla letteratura indipendente.

Sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023 vi aspettiamo al CSO Pedro, in via Ticino 5, a Padova, per due giornate ricche di dibattiti, incontri, momenti di confronto, che vedranno protagoniste le case editrici indipendenti di tutta Italia.

Sarà possibile seguire il Festival in diretta su Radio Sherwood che sarà presente con una speciale postazione e seguirà gli eventi con dirette flash, interviste e approfondimenti.

Le realtà protagoniste sono case editrici indipendenti che abbiamo avuto modo di conoscere e scoprire soprattutto durante il Festival di Sherwood grazie alla libreria di Sherbooks. Le giornate del 28 e 29 gennaio saranno quindi un modo per continuare il percorso di Sherbooks, riportando al centro della città il discorso sull’editoria!

Lo Sherbooks Festival di editoria indipendente è però qualcosa di più di un semplice evento letterario. Scegliere cosa leggere e come leggere, ora più che mai, è una scelta politica, ed è necessario parlare e approfondire le dinamiche di un mondo così vasto, complesso e sconosciuto come quello dell’editoria. È quindi fondamentale dare visibilità alle tante esperienze che ogni giorno cercano di riportare l’editoria ad un ruolo centrale nella ricerca costante di indipendenza culturale e politica, ruolo che spesso ha svolto nella storia dei movimenti.

Orari del weekend:

Sabato 28 - Apertura ore 12

Domenica 29 - Apertura ore 10

Ingresso 1 euro può bastare

Durante i due giorni dell’evento potrete trovare due punti ristoro con bevande, spunciotti e pizza.

??? Programma completo ???

?????? ??

dalle 10 alle 12, workshop su iscrizione:

• ??????? ?? ??????????. ??????????? ?? ?????/?????? ???????????. Con Mackda Ghebremariam Tesfaù

(https://www.facebook.com/events/735224400972773/)

• ??????????? ? ???????. Con BeccoGiallo Editore

(https://www.facebook.com/events/556293956410047/)

ore 12.30:

• ?????????: ????? ???? ????? ?????? ??? ??????. A cura di Francesco Verso, autore e editore di Future Fiction

(https://www.facebook.com/events/2101611333563300)

ore 15:

• ????????. Presentazione del libro con l’autrice Marilena Delli Umuhoza (Red Star Press)

(https://www.facebook.com/events/621705543047486/)

ore 16:

• ?????? ? ????????. Una conversazione con la casa editrice WOM e Cronache Ribelli

(https://www.facebook.com/events/1220119811921249/)

ore 17.30:

• ??????????? ????’?????. Una conversazione sul consenso, con Valentina Mira e Jennifer Guerra

(https://www.facebook.com/events/2987392298235772/)

ore 18.30:

• ????????? ??????????. Presentazione del libro con l’autore Ferdinando Cotugno (Il Margine)

(https://www.facebook.com/events/483732383943206/)

ore 20.30:

• ?????????. ????? ?? ??????. Presentazione del libro con Massimo Carlotto, uno degli autori (Harper Collins)

(https://www.facebook.com/events/1311364549660612/)

ore 22:

• dj set con ?????????

???????? ??

dalle 10 alle 12

????????? ??? ????

(https://www.facebook.com/events/530668962458097/)

• ore 10.30: Letture animate per bambini. Con Franca Perini

• ore 11: Lettura ad alta voce di “Lunadiluna e Pompon” + laboratorio creativo, a cura di Oso Melero

• ore 11.30: presentazione del libro “Lina l’esploratrice”, a cura di Settenove

ore 14:

• ?? ????????? ??? ???????. Presentazione del libro con l’autrice Giulia Pretta (Le plurali)

(https://www.facebook.com/events/581132663449871/)

ore 16:

• ?????????. Presentazione con l’autrice Marta Palvarini (BeccoGiallo)

(https://www.facebook.com/events/1942187856129777/)

ore 17:

• ????? ? ?????. ?? ??????? ????? ??. Presentazione del libro con l’autore Alessandro Bertante (Baldini+Castoldi)

(https://www.facebook.com/events/3320447014872437/)

ore 18.30:

• ??? ??. Presentazione del libro con Wu Ming (Einaudi)

(https://www.facebook.com/events/897405737938047/)

ore 21:

• ???????????. Uno spettacolo scritto e interpretato da Lotta

(https://www.facebook.com/events/874975757168003)

Le case editrici che presenzieranno al festival shorturl.at/syGH4

Info web

https://www.facebook.com/events/861433008240255/

Foto articolo da evento Facebook