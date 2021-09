"Sherlock’s club", un aperitivo all’insegna del giallo al Parco Morandi

Un aperitivo diverso. Un Club esclusivo. Un Omicidio. E un'indagine per scoprire chi lo ha commesso! Dovrete mettere in campo tutte le vostre abilità deduttive per scoprire il colpevole!

Avrete un'ora di tempo e le vostre indagini saranno accompagnate da una gustosa Apericena. A scelta un caraffa di birra - spritz - analcolico. Il tutto accompagnato da stuzzicherie e goloserie. Premio per i vincitori!

Appuntamento il 15 settembre ore 18.15 al Parco Morandi.

Informazioni e contatti

Prenotazione al numero 348 7148486.

Web: https://www.facebook.com/events/221943943231164.

