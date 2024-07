Un'estate a tutta altezza con 'Sherpa Vertiginous Fun', l'emozionante scalinata nel centro commerciale di Padova

Vivere il brivido dell’altezza e guardare il mondo da un’altra prospettiva: tutto questo sarà possibile grazie ad una vertiginosa struttura verticale sulla quale i bambini potranno arrampicarsi, in totale sicurezza, fino a 10 metri.

Dal 9 al 31 luglio, a Padova, presso il Centro Commerciale Ipercity arriva Sherpa Vertiginous Fun, un evento gratuito per bambini dai 6 anni in su, durante il quale si potrà provare la divertente emozione di indossare un imbrago da arrampicata e salire su un’altissima scalinata.

La struttura è progettata e costruita non solo per garantire totale sicurezza, salendo in progressione senza paura e potendo tornare al suolo facilmente in ogni momento, ma anche per divertirsi, andando, passo dopo passo, sempre più su.

Curiosità sugli sherpa

Il nome dell’evento è ispirato agli sherpa, una popolazione del Nepal nota in tutto il mondo. Vengono così chiamati anche i portatori e le guide che da sempre salgono sulle vette dell’Himalaya e accompagnano gli alpinisti. La struttura, che sarà nella piazza centrale di Ipercity, è anche un omaggio a quelle persone che hanno fatto della salita verso le vette più alte del mondo il proprio stile di vita e che hanno scritto la storia dell’alpinismo.

Come si svolgerà l'attività

I bambini che decideranno di arrampicarsi, in tutta sicurezza, potranno affrontare giocosamente questa piccola sfida e, una volta arrivati in cima, anche decidere di saltare verso il basso, trattenuti da un moschettone e da un apposito argano a motore che rallenterà la discesa: un balzo da veri alpinisti.

Gadgets

Per tutti, in regalo degli orsetti gommosi e una fascia scaldacollo in microfibra, grazie alla collaborazione con Sportler.

Informazioni utili

L’evento, gratuito, si terrà nella piazza centrale di Ipercity ogni giorno dal 9 al 31 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20 e il sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 20.

Per informazioni https://www.ipercity.it/