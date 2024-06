Sherwood Festival 2024 tutti gli eventi in programma

Si partirà il 7 giugno e si andrà avanti fino al 13 luglio: un mese di musica, socialità, teatro, sport e cultura nel Park Nord dello Stadio Euganeo che, come da tradizione, si trasformerà in una foresta pronta ad ospitare persone da tutto il nord est e non solo.

Il cartellone artistico

Tra i nomi di punta di questa edizione spiccano sicuramente gli ospiti internazionali: Pendulum live, Bad Religion, Idles, Anthony B, Masta Ace e Marco Polo, tra gli altri.

Ma anche alcuni degli artisti più acclamati della scena nazionale, come Noyz & Salmo, Gazzelle, Ariete, Subsonica, Gemitaiz, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Motta, Tre Allegri Ragazzi Morti, Modena City Ramblers e i Pastaboys, che suoneranno nella giornata organizzata insieme ad Holi.

Come ogni grande festival però Sherwood da spazio anche a nuovi e vecchi volti della scena musicale italiana e internazionale, in apertura agli headliner. Tra questi sicuramente da citare: Booze & Glory e Bull Brigade opening dei Bad Religion; Cimini in apertura a Lo Stato Sociale in un live al tramonto con l’orchestra Studio A; Centomilacarie, tra gli artisti italiani emergenti più interessanti secondo i media di settore, che aprirà il live di Ariete; Attila nel Reggae Day #8 in apertura ad Anthony B; Espana Circo Este, nella giornata di chiusura insieme ai Modena City Ramblers e Gaia Morelli in apertura a Margherita Vicario nella giornata inaugurale; Irbis che farà da spalla a Gazzelle e Heaven or Las Vegas a Motta.

La musica non risuonerà però solo dal palco principale: tantissimi gli appuntamenti anche nel second stage, insieme a Built to Blast Sherwood, con Sanguisugabogg, Silver, Miasmic Serum; Godblesscomputer ed Efog; Sotterranei #8 con New Candys ed Halley DNA; Sherwood Goes HC con Slug Gore, Rough Touch, Slowchamber; Annabit e Putano Hoffman; Psycodrummers e Bad Vibes; Grimoon; Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco.

Grande novità di quest’anno sul main stage, inoltre, Operà Comix, la notte dell’Opera a fumetti, con “Gasp!” sul second stage.

Non solo musica

Reduci dall’esperienza dello scorso anno con Pennacchi, Sherwood darà vita anche a una nuova giornata dall’animo teatrale, con protagonista il divulgatore Barbascura X.

Un appuntamento comunque in linea con quella che è sempre stata l’anima di Sherwood, non legata solamente alla musica, ma appunto anche alla divulgazione, ai dibattiti, e all’attivismo per quanto riguarda temi legati alla sostenibilità o l’integrazione, che continueranno ad animare la foresta, tramite attività e talk con protagonisti che presto verranno annunciati.

Sherwood luogo libero e aperto a tutti, ovviamente anche ai bambini, a cui verrà dedicata la giornata Sherwood for Kids #10. E quest’anno più che mai protagonista lo sport, in primis con il consueto appuntamento insieme a Road To Galeano #13, e poi con le partite del Campionato Europeo di calcio, che verranno trasmesse su maxischermo.

Si ricorda inoltre che Sherwood è un festival “plastic free” e che dal 2018 porta avanti la campagna Sherwood Changes for Climate Justice, che si prefigge l’obiettivo di diventare un festival “climate positive” entro il 2030, catturando più anidride carbonica (CO2) di quella che emette.

La foresta sta per riprendere vita. Gli ultimi dettagli verranno comunicati sui canali ufficiali del festival.

Ventotto date saranno al prezzo simbolico di 1 euro.

Per tutti i concerti a biglietto, i ticket sono disponibili sul sito www.sherwoodfestival.it e sui circuiti di vendita ufficiali.

Sherwood

Con centinaia di migliaia di presenze ogni anno, il festival di Sherwood è uno degli eventi più lunghi ed attraversati nel panorama italiano: ogni estate per 30 giorni, trasforma un parcheggio in uno spazio vivo, pulsante, libero, una città dentro la città. È uno dei festival indipendenti più ricchi di proposta musicale e culturale, dove la musica, la cultura, lo sport, la socialità, i dibattiti si mescolano e si intrecciano per costruire, insieme ai tantissimi collaboratori volontari, qualcosa di speciale: Sherwood Festival.

Questo evento è uno spazio pubblico vivo e reale in cui la musica, la cultura, lo sport, l’informazione, i dibattiti tentano di accorciare le distanze tra i punti di vista, cercano di indicare, tra le tante contraddizioni che vive la nostra società, un altro modo di vivere, di stare insieme, di vedere il mondo.

Nel corso della sua lunga storia, nata nel 1990, Sherwood Festival ha ospitato alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale: Manu Chao, The Prodigy, The Offspring, Alice in Chains, NO FX, Die Antwoord, Public Enemy, Sepultura, Fatboy Slim, tra gli altri.

Nel 2018 viene lanciata la campagna “Sherwood Changes For Climate Justice”, il primo passo di un percorso che continuerà per ridurre sempre di più l’impatto ambientale che un evento come Sherwood Festival produce. Grazie a questa campagna è stato ridotto del 50% l’impatto climatico rispetto alle edizioni precedenti. Una sfida che è stata affrontata e vinta grazie anche alla sensibilità dimostrata dalle migliaia di persone che hanno attraversato la kermesse (Maggiori informazioni qui).

CALENDARIO IN AGGIORNAMENTO – dal 07/06 al 13/07

Foto articolo da comunicato stampa ©Francesco Boz