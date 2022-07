Sherwood festival: ultima settimana con con Madman, The Zen Circus, Subsonica, Tre allegri ragazzi morti e Cor Veleno

Foto articolo - Sherwood Giulia Tasca

Ultimi grandi appuntamenti della rassegna padovana: martedì 12 in arrivo il rapper Madman e giovedì 14 The Zen Circus. Chiudono poi il festival i Subsonica (15 luglio) e i Cor Veleno con i Tre Allegri Ragazzi Morti (16 luglio).

Oltre ai grandi nomi della musica italiana, però, ci sarà spazio, mercoledì 13, per una giornata hardcore con il gruppo britannico Higher Power (in apertura Discomostro, 3nd7r e Golpe).

Tutto è pronto per un’ultima grande settimana di musica, arte e festa.

Madman - martedì 12 luglio

MadMan, classe ’88, è considerato uno degli artisti più talentuosi della scena rap Italiana. Dopo i primi mixtape e l’album autoprodotto “Escape from Heart”, nel 2011 avvia una collaborazione con Gemitaiz, dando vita al mixtape “Haterproof” (2011), l’EP “Detto Fatto” (2012) e gli album “Kepler” (2014) e “Scatola Nera” (2019). Nel 2013, poco prima della firma con Tanta Roba Label, rilascia in free-download “MM Vol.1”, dando il via a una serie di mixtape che diventeranno presto di culto.

Nel 2015 è la volta di “Doppelganger”, seguito a un anno di distanza da “MM Vol. 2”, il secondo capitolo della saga, contenente il brano “Veleno 6” feat. Gemitaiz, tuttora uno dei singoli di maggiore successo di MadMan, certificato triplo platino. Continuando ad alternare le release di mixtape e album ufficiali, pubblica “Back Home” nel 2018 e “MM Vol. 3” nel 2019, certificati rispettivamente platino e oro. Il 7 giugno 2019 Gemitaiz & MadMan rilasciano “Veleno 7”, brano che batte il record nazionale di stream giornalieri per una singola traccia su Spotify e che anticipa “Scatola Nera”, il joint album uscito a settembre dello stesso anno.

A novembre 2021, dopo quasi due anni di pandemia, arriva “MM Vol. 4”: il quarto volume, il cui sound è curato quasi interamente da PK, è un lavoro più cupo, introspettivo, figlio del suo tempo. Tra le varie collaborazioni, non poteva mancare quella con Gemitaiz nell’ottavo capitolo della saga “Veleno”.

Ora è pronto per la tappa padovana del suo MM4 SUMMER TOUR: "Non faccio live da 2 anni e mezzo - afferma l’artista - ma intanto ho fatto palestra, sono pronto. Salire sul palco di Gem a Rock in Roma mi ha gasato un botto. MM4 è cupo come il periodo in cui è stato scritto, ma paradossalmente le tracce si prestano ad esplodere dal vivo. Dal mio show potete aspettarvi tanta adrenalina e qualità, sia da me che da 2P."

The Zen Circus - giovedì 14 luglio

Il Circo Zen, da Pisa. Undici album, un Ep, una raccolta e un romanzo anti-biografico all’attivo, venti anni di onorata carriera ed oltre mille concerti.

The Zen Circus hanno riportato lo spirito padre del folk e del punk al moderno cantautorato con “Andate Tutti Affanculo” (2009), un album che ha consacrato la band dopo anni di duro lavoro. Il disco – per Rolling Stone fra i migliori 100 album Italiani di tutti i tempi – ha contribuito a definire la nuova generazione della musica italiana degli anni zero.

Il loro talento è stato riconosciuto anche da importanti artisti internazionali, che hanno scelto di collaborare con loro, come Violent Femmes, Pixies e Talking Heads.

In venti anni di carriera la band si è costruita una credibilità condivisibile da pochissimi altri artisti nostrani grazie all’attività live più incessante, urgente e di qualità che si possa immaginare, confermandosi come una certezza del rock italiano, premiata nel tempo da un pubblico affezionato e sempre più transgenerazionale, che riempie ormai da anni i migliori club e festival del paese.

Subsonica – venerdì 15 luglio

La band torinese non ha bisogno di tante presentazioni. Dopo anni di attesa il gruppo capitanato da Samuel torna a Sherwood, luogo sempre stato speciale per la band, riscontrando quasi sempre la più importante risposta del pubblico, dopo Torino, tra le tappe dei loro tour.

I Subsonica con "Atmosferico 2022” intendono riprendere le sonorità e le canzoni di “Amorematico”, disco che quest’anno compie vent’anni e che nel 2002 portò il nuovo rock elettronico di Samuel e compagni in vetta alle classifiche e al riconoscimento di miglior gruppo italiano agli European Music Awards di Mtv. Merito di un album ispirato e di canzoni come “Nuvole rapide” (brano che finì pure in “Santa Maradona”, film con Libero De Rienzo), “Nuova ossessione”, “Sole silenzioso” o “Mammifero”.

Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi Morti – sabato 16 luglio

Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi Morti non avrebbero bisogno di presentazioni: due icone della musica italiana che, tra rap e indie rock, tra capitale e provincia, si incontrano e si mescolano nel nuovo progetto “Meme K Ultra”, che porteranno sul palco, insieme ai loro più grandi successi, nell’ultima serata di Sherwood.

Le due band hanno superato i rispettivi ruoli stilistici e musicali, e sono andate oltre. Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi Morti hanno infatti creato un sound nuovo che ha trasformato, questo lavoro, in un disco memorabile, dando vita al suono di un vero Supergruppo.

“Meme K Ultra” è un disco di panorami musicali cinematografici, riflessioni sul presente, visioni su futuri probabili, vecchi robot, donne lottatrici, Groove funky, chitarre distorte e melodie indimenticabili.

Sherwood

Con più di 150mila utenti solo nell’ultima edizione, il festival di Sherwood è uno degli eventi più lunghi ed attraversati nel panorama italiano: ogni estate per 30 giorni, trasforma un parcheggio in uno spazio vivo, pulsante, libero, una città dentro la città. È uno dei festival indipendenti più ricchi di proposta musicale e culturale, dove la musica, la cultura, lo sport, la socialità, i dibattiti si mescolano e si intrecciano per costruire, insieme ai tantissimi collaboratori volontari, qualcosa di speciale: lo Sherwood Festival.

Questo evento è uno spazio pubblico vivo e reale in cui la musica, la cultura, lo sport, l’informazione, i dibattiti tentano di accorciare le distanze tra i punti di vista, cercano di indicare, tra le tante contraddizioni che vive la nostra società, un altro modo di vivere, di stare insieme, di vedere il mondo.

Nel corso della sua lunga storia, nata nel 1990, lo Sherwood Festival ha ospitato alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale: Manu Chao, The Prodigy, Alice in Chains, NO FX, Die Antwoord, Public Enemy, Sepultura, Fatboy Slim, tra gli altri.

Nel 2019 viene lanciata la campagna “Sherwood Changes For Climate Justice”, il primo passo di un percorso che continuerà per ridurre sempre di più l’impatto ambientale che un evento come lo Sherwood Festival produce. Grazie a questa campagna è stato ridotto del 50% l’impatto climatico rispetto alle edizioni precedenti. Una sfida che è stata affrontata e vinta grazie anche alla sensibilità dimostrata dalle migliaia di persone che hanno attraversato la kermesse (Maggiori informazioni qui).

Foto articolo - Sherwood Giulia Tasca