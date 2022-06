Sherwood Festival: nel weekend arrivano Margherita Vicario e Caparezza

Il luglio nella “Foresta di Sherwood” inizia con due grandi personaggi della musica italiana: Margherita Vicario (1 luglio) e Caparezza (2 luglio). La cantautrice sarà protagonista di una serata al costo simbolico di un euro. Ancora biglietti disponibili invece per l’attesissima data padovana dell’Exuvia Tour dell’artista pugliese.

Partendo da Bologna, la corsa estiva di Margherita non si arresta e prosegue verso Padova.

L’artista sarà accompagnata da una super band, composta da batteria, cori, basso, tastiera, trombone, sax contralto e tromba, per uno show ancora più intenso ed esplosivo, tra grandi hit del passato e nuovi brani come Onde - il suo nuovo freschissimo singolo fuori per Island Records, amuleto per rigenerarsi e ripulirsi da tutti gli stress e dai cliché della vita quotidiana - in cui tuffarsi a capofitto.

“Quella del palco è una prospettiva unica: la musica sa creare un legame fortissimo tra sconosciuti e la dimensione live è quella che più mi spinge a scrivere da sempre” – spiega Margherita Vicario, che dopo aver inaugurato il suo ritorno on stage nel mese di aprile, è pronta a travolgere i festival estivi più grandi d’Italia, prima di approdare al magico Sziget Festival di Budapest con la sua vulcanica personalità.

Si preannuncia così una grande festa venerdì sera a Sherwood, che proseguirà sabato con Caparezza, che come sempre porterà al festival uno spettacolo indimenticabile, tra grandi successi del passato e inediti estratti dall’ultimo album in studio Exuvia, uscito poco più di un anno fa, e dal quale prende il nome la stessa tournée.

Sherwood

Con più di 150mila utenti solo nell’ultima edizione, il festival di Sherwood è uno degli eventi più lunghi ed attraversati nel panorama italiano: ogni estate per 30 giorni, trasforma un parcheggio in uno spazio vivo, pulsante, libero, una città dentro la città. È uno dei festival indipendenti più ricchi di proposta musicale e culturale, dove la musica, la cultura, lo sport, la socialità, i dibattiti si mescolano e si intrecciano per costruire, insieme ai tantissimi collaboratori volontari, qualcosa di speciale: lo Sherwood Festival.

Questo evento è uno spazio pubblico vivo e reale in cui la musica, la cultura, lo sport, l’informazione, i dibattiti tentano di accorciare le distanze tra i punti di vista, cercano di indicare, tra le tante contraddizioni che vive la nostra società, un altro modo di vivere, di stare insieme, di vedere il mondo.

Nel corso della sua lunga storia, nata nel 1990, lo Sherwood Festival ha ospitato alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale: Manu Chao, The Prodigy, Alice in Chains, NO FX, Die Antwoord, Public Enemy, Sepultura, Fatboy Slim, tra gli altri.

Nel 2019 viene lanciata la campagna “Sherwood Changes For Climate Justice”, il primo passo di un percorso che continuerà per ridurre sempre di più l’impatto ambientale che un evento come lo Sherwood Festival produce. Grazie a questa campagna è stato ridotto del 50% l’impatto climatico rispetto alle edizioni precedenti. Una sfida che è stata affrontata e vinta grazie anche alla sensibilità dimostrata dalle migliaia di persone che hanno attraversato la kermesse (Maggiori informazioni qui).

https://www.sherwoodfestival.it/

Facebook ? https://www.facebook.com/festival.sherwood

Instagram ? https://www.instagram.com/sherwood_festival

Telegram ? t.me/sherwoodfestival

Twitter ? https://www.twitter.com/sherwoodpadova

Spotify ? bit.ly/SHFSpotify

Foto articolo da comunicato stampa