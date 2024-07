Sherwood Festival: ultima settimana con Gemitaiz, Motta e Modena City Ramblers

Trentasette giorni che hanno reso quella del 2024 un’edizione storica di Sherwood Festival, con ospiti di caratura nazionale ed internazionale, dando spazio come sempre anche alle nuove proposte.

Ma c’è ancora spazio per gli ultimi grandi appuntamenti: giovedì 11 luglio Gemitaiz torna a Padova, in una data in collaborazione con Snackulture e Suonica, per portare sul main stage di Sherwood le principali tappe dei QVC, dal volume 1 fino al 10, insieme alle sue hit storiche; venerdì 12 Motta con gli Heaven Or Las Vegas, e il talk sul libro “Sogni e Illusioni di Libertà”, con l’autore Patrick Zaki, e sabato 13 la data conclusiva con i Modena City Ramblers e gli España Circo Este. I biglietti per il live di giovedì sono disponibili sul sito di Sherwood Festival e ci sarà disponibilità anche in cassa, mentre i concerti di venerdì e sabato saranno a 1 euro può bastare.

Gemitaiz, romano classe ’88, è oggi uno dei rapper più seguiti e rispettati della scena hip hop italiana. Nel 2013 firma per Tanta Roba Label ed esordisce con il suo primo album ufficiale da solista, “L’Unico Compromesso” (oro). Noto per essere un artista estremamente prolifico, Gemitaiz ha oggi all’attivo quattro album in studio (tutti certificati da FIMI) e svariati mixtape; al disco d’esordio seguono “Nonostante Tutto” (doppio platino) nel 2016 e “Davide” nel 2018 (triplo platino), che contiene l'omonimo singolo 4 volte platino. A dicembre 2018 viene rilasciato in free-download “QVC8”, preceduto dalla release dei “QVC8 Singles” (platino): anteprima di sei brani inediti, tra cui “Senza di me”, resi disponibili in streaming. Parallelamente all’attività solista, Gemitaiz porta avanti una collaborazione ormai decennale con MadMan, iniziata con il mixtape “Haterproof” (2011) e che diventa ufficiale con l’album “Kepler” (2014) (platino) e consolidata con l’album del duo, “Scatola Nera” (platino). A novembre del 2020 torna con il mixtape “QVC9 – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 9” (platino), nono capitolo della saga ormai cult “QVC”, che include anche 6 brani prodotti dallo stesso Gemitaiz. Nel maggio 2022 pubblica il suo nuovo album “ECLISSI” (platino), a cui fa seguito nel mese di dicembre il decimo capitolo della saga più longeva del rap italiano “QVC9 – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 10” (oro).

Motta + Heaven Or Las Vegas (1 euro può bastare)

Motta

La musica di Motta trova la sua massima espressione su un palco, tra il suo pubblico. L’artista riesce ogni volta a creare un momento magico di condivisione e carica emotiva, che arricchisce, concerto dopo concerto, l’anima di chi partecipa.

Valore aggiunto lo danno senz’altro anche i musicisti che lo accompagnano in tour. Quest’estate, dopo l’esperienza travolgente sul palco dei Magazzini Generali di Milano a novembre, alla band si aggiunge anche un’ospite d’eccezione: Roberta Sammarelli che porterà il suo basso all’interno della formazione. Insieme a lei troviamo, Giorgio Maria Condemi (chitarre) e Francesco Chimenti (basso e cello), da sempre al fianco dell’artista, a cui si sono uniti nei live invernali Davide Savarese (batteria) e Whitemary (synth ed elettronica).

Heaven Or Las Vegas

Tra lunghe strade deserte percorse nel cuore della notte ed estetiche fantascientifiche, gli Heaven Or Las Vegas sono alla ricerca di una dimensione sonora in cui liberare i propri demoni.

Influenze emo, shoegaze e dream pop immerse in scenari spaziali in stile David Lynch, questo è il mondo indie rock di Paolo Simioni (voce e chitarra), Piercarlo Michelin (chitarra), Alessandro Beghetto (basso) e Federico Reato (batteria).

Modena City Ramblers + España Circo Este (1 euro può bastare)

Modena City Ramblers

I Modena City Ramblers nascono nel 1991 come gruppo di folk irlandese, da sempre innamorati della musica e delle tradizioni dell’isola di Smeraldo. Da lì un trentennio costellato di successi, sia dal punto di vista discografico che di live tour, in Italia e in europa. Dopo lo stop del 2020 che ha forzatamente tenuto la band lontano dai propri fan, abituati alle circa 80 date all’anno sul palco nel 2021 il gruppo è tornato per celebrare i 30 anni di carriera con lo spirito di sempre, con la musica e con l’estrema vicinanza al proprio pubblico. Nel 2022 i Modena City Ramblers hanno dato il via al loro tour per celebrare “Appunti Partigiani”, disco d’oro del 2005 e importante tappa della loro ricca carriera discografica, che oltre all’Italia, in più di 40 date ha toccato anche Sudafrica, Spagna, passando per lo Sziget Festival di Budapest. Da novembre 2022 la band ha portato il tour celebrativo anche nei club italiani. Nel 2023 è uscito il nuovo album, Altomare.

España Circo Este

Il lavoro degli España Circo Este non è un progetto di ampio respiro, è una vera e propria boccata di ossigeno e di allegria in un mondo, quello attuale, che spesso si prende troppo seriamente al limite della follia. Un progetto che esprime un mood intenso e coinvolgente con un solo difetto: non basta mai, vorresti che continuassero a suonare, vorresti che fossero i tuoi pifferai di Hamelin per seguirli ovunque ti portino, basta fare il primo ascolto.

I biglietti per le date a pagamento sono ancora disponibili su www.sherwoodfestival.it e saranno disponibili anche in cassa la sera dello spettacolo.

Al termine dei concerti a biglietto, ingresso a 1 euro può bastare.

Bio Sherwood:

Con centinaia di migliaia di presenze ogni anno, il festival di Sherwood è uno degli eventi più lunghi ed attraversati nel panorama italiano: ogni estate per 30 giorni, trasforma un parcheggio in uno spazio vivo, pulsante, libero, una città dentro la città. È uno dei festival indipendenti più ricchi di proposta musicale e culturale, dove la musica, la cultura, lo sport, la socialità, i dibattiti si mescolano e si intrecciano per costruire, insieme ai tantissimi collaboratori volontari, qualcosa di speciale: Sherwood Festival.

Questo evento è uno spazio pubblico vivo e reale in cui la musica, la cultura, lo sport, l’informazione, i dibattiti tentano di accorciare le distanze tra i punti di vista, cercano di indicare, tra le tante contraddizioni che vive la nostra società, un altro modo di vivere, di stare insieme, di vedere il mondo.

Nel corso della sua lunga storia, nata nel 1990, Sherwood Festival ha ospitato alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale: Manu Chao, The Prodigy, The Offspring, Alice in Chains, NO FX, Die Antwoord, Public Enemy, Sepultura, Fatboy Slim, tra gli altri.

Nel 2018 viene lanciata la campagna “Sherwood Changes For Climate Justice”, il primo passo di un percorso che continuerà per ridurre sempre di più l’impatto ambientale che un evento come Sherwood Festival produce. Grazie a questa campagna è stato ridotto del 50% l’impatto climatico rispetto alle edizioni precedenti. Una sfida che è stata affrontata e vinta grazie anche alla sensibilità dimostrata dalle migliaia di persone che hanno attraversato la kermesse (Maggiori informazioni qui).

