Sherwood festival, Gazzelle torna a Padova per la tappa del tour estivo

Un nuovo grande nome si aggiunge alla già ricca line-up di Sherwood Festival: il 4 luglio protagonista del main stage Gazzelle, cantautore romano reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, con il brano “Tutto qui”. Dopo aver registrato la scorsa estate il tutto esaurito con il suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma, culmine di un percorso che, a partire dal 2017, l’ha visto esibirsi ovunque nella Capitale, è attualmente in giro per la Penisola con il suo Dentro x Sempre Tour, partito proprio da Padova, e che sta registrando il sold out in ogni città. Gazzelle è una delle voci più amate e sincere della sua generazione. Poetico, romantico e spiazzante. Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream, 34 dischi d’oro e 22 dischi di platino. I suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone e uno Stadio Olimpico intero, il 9 giugno 2023. Il suo mondo comunicativo è schivo e malinconico ma da sempre multiforme e imprevedibile. Flavio si è preso con i suoi quattro album Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2020) e Dentro (2023), l’amore degli ascoltatori e l’affetto trasversale dei suoi fan. Ha collaborato, tra gli altri, con Marco Mengoni, Thasupreme, Fulminacci e Noyz Narcos (anche quest’ultimo prossimo ospite di Sherwood, sul palco insieme a Salmo). Il cartellone artistico del festival padovano prende così sempre più forma: negli scorsi giorni era stata annunciata anche la data inaugurale del 7 giugno, con Margherita Vicario, al costo di un solo euro (“può bastare”), e di Sherwood Goes HC (26 giugno), con protagonisti Slug Gore, Rough Touch e Slowchamber. A distanza di pochi giorni dal prestigioso debutto alla 74esima edizione della Berlinale con il suo film d’esordio alla regia “Gloria!”, Margherita Vicario ha annunciato il “Gloria! Tour 2024”: la nuova avventura live estiva, con cui la cantautrice, attrice e regista attraverserà alcune delle venue più importanti d’Italia accompagnata da un’energica band. Tappa dopo tappa guiderà il suo pubblico in un travolgente viaggio in musica tra grandi hit del passato, canzoni del nuovo EP Showtime, e assaggi della colonna sonora di “Gloria!” scritta, prodotta e curata per intero da Margherita stessa e Dade. I biglietti per la data di Gazzelle sono disponibili da domani, venerdì 15 marzo, dalle ore 13:00 su Ticketone. Da mercoledì 20 marzo anche su Ticketsms e www.sherwoodfestival.it Per tutti gli altri concerti, i biglietti sono disponibili sul sito www.sherwoodfestival.it e sui circuiti di vendita ufficiali. Bio Sherwood: Con centinaia di migliaia di presenze ogni anno, il festival di Sherwood è uno degli eventi più lunghi ed attraversati nel panorama italiano: ogni estate per 30 giorni, trasforma un parcheggio in uno spazio vivo, pulsante, libero, una città dentro la città. È uno dei festival indipendenti più ricchi di proposta musicale e culturale, dove la musica, la cultura, lo sport, la socialità, i dibattiti si mescolano e si intrecciano per costruire, insieme ai tantissimi collaboratori volontari, qualcosa di speciale: Sherwood Festival. Questo evento è uno spazio pubblico vivo e reale in cui la musica, la cultura, lo sport, l’informazione, i dibattiti tentano di accorciare le distanze tra i punti di vista, cercano di indicare, tra le tante contraddizioni che vive la nostra società, un altro modo di vivere, di stare insieme, di vedere il mondo. Nel corso della sua lunga storia, nata nel 1990, Sherwood Festival ha ospitato alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale: Manu Chao, The Prodigy, The Offspring, Alice in Chains, NO FX, Die Antwoord, Public Enemy, Sepultura, Fatboy Slim, tra gli altri. Nel 2018 viene lanciata la campagna “Sherwood Changes For Climate Justice”, il primo passo di un percorso che continuerà per ridurre sempre di più l’impatto ambientale che un evento come Sherwood Festival produce. Grazie a questa campagna è stato ridotto del 50% l’impatto climatico rispetto alle edizioni precedenti. Una sfida che è stata affrontata e vinta grazie anche alla sensibilità dimostrata dalle migliaia di persone che hanno attraversato la kermesse (Maggiori informazioni qui). CALENDARIO IN AGGIORNAMENTO – dal 07/06 al 13/07 7 giugno 2024 | MARGHERITA VICARIO (1€ può bastare) 11 giugno 2024 | PENDULUM LIVE 13 giugno 2024 | ARIETE 23 giugno 2024 | IDLES 26 giugno 2024 | Sherwood Goes HC #8: SLUG GORE, Rough Touch, Slowchamber (1€ può bastare) 27 giugno 2024 | SALMO + NOYZ NARCOS 28 giugno 2024 | Reggae Day #8: ANTHONY B + Attila (1€ può bastare) 3 luglio 2024 | BAD RELIGION + Special guest 4 luglio 2024 | GAZZELLE 11 luglio 2024 | GEMITAIZ