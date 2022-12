Sheside a Padova: la tua gonna trasformabile, non solo per Natale

A Padova, solo sabato 17 dicembre (15- 20) trovi la tua gonna di Natale SheSide c/o Metodo Zero in via Niccolò Tommaseo 96A. Troverai altri prodotti di artigianato locale e delizie con cui sorseggiare tutte le bevande che preferisci nella calorosa atmosfera dello spazio co-working di Metodo Zero.

Sarà un pomeriggio in allegria tra amici con musica, abbracci e brindisi e gonne da provare e regalare o regalarsi.

Web: https://www.sheside.it.