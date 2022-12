“Milano Demons Tour”, Shiva in concerto al Gran teatro Geox

Il “Milano Demons Tour” di Shiva continua a rivelarsi un grande successo, collezionando sold-out e nuove date. La data di Padova cambia data e location per esigenza di una venue più grande: il concerto sarà quindi venerdì 24 marzo 2023 al Gran Teatro Geox!

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14 di venerdì 14 dicembre su Ticketmaster, Ticketone e circuiti abituali. I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per la nuova data. Per chi non potesse partecipare sarà possibile richiedere il rimborso del prezzo del biglietto. Le richieste di rimborso dei biglietti dovranno essere inoltrate entro e non oltre venerdì 23 dicembre 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketmaster, Ticketone), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.

Il “Milano Demons Tour” arriva dopo aver pubblicato il nuovo attesissimo album, “Milano Demons”, uscito per Milano Ovest e distribuito da Sony Music Italy, che ha debuttato al primo posto della Classifica settimanale Top Album FIMI (è attualmente in seconda posizione) e ha da subito invaso con tutti i suoi brani la Chart Top 50 Italia di Spotify, inserendosi anche a gamba tesa nella classifica mondiale dei brani più ascoltati Top Songs Global di Spotify come più alta nuova entrata con “Alleluia” (feat Sfera Ebbasta).

Shiva, milanese classe 1999, si avvicina al rap negli anni della scuola e nel 2018 attira i riflettori di tutta Italia con un percorso di singoli e freestyle su YouTube che lo rende unico nel panorama italiano per prolificità e qualità, portandolo nei mesi successivi a collaborare con artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Capo Plaza, Marracash e molti altri. L’11 giugno 2021 pubblica DOLCE VITA (Milano Ovest / Sony Music Italy). Dopo la release, Shiva non ha smesso di stupire i suoi ascoltatori sfornando una HIT dopo l'altra. Per concludere il 2021 rilascia Aston Martin in collaborazione con il pilastro della scena inglese Headie One. Il 2022 si dimostra essere la Santana season nella quale il Principino di Milano riesce, grazie al suo talento e alla sua dedizione, ad incidere sempre più a fondo il suo nome nell'olimpo del Rap italiano pubblicando hit come Pensando a lei, Soldi puliti e Non è Easy. Dopo la pubblicazione del “Dark Love” Ep avvenuta a giugno, Shiva pubblica il suo lavoro più importante ad oggi: l’album Milano Demons, anticipato dalla hit “Take 4”.

Info web

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-shiva/

Foto articolo da https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-shiva/