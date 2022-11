"Santa’s Shopapemus" in via San Fermo - Galleria Borromeo: negozi aperti fino alle 22, beneficenza, aperitivi, dj e molto altro

Sabato 3 dicembre, dalle ore 17.30 alle ore 22 gli esercenti di via San Fermo-Galleria Borromeo, organizzano “Santa’s Shopapemus”, evento di inaugurazione delle festività Natalizie, con apertura negozi posticipata fino alle 22 e chiusura della strada al traffico.

In collaborazione con Big Club Padova in trasferta DJ set Alberto Martin, musica a tema “Vacanze di Natale”.

L’Associazione Gioco e Benessere ODV della Pediatria di Padova sarà presente all’evento in un’area dedicata con il suo staff e i volontari per presentare il nuovo progetto di raccolta fondi per il Natale 2022 attraverso la vendita del panettone artigianale realizzato dai pasticceri del marchio Borsari.

“Aperitivo-degustazione” diffusa nei negozi con panettone artigianale dell’Associazione in abbinata a vini e spumanti di cantine selezionate da i nostro bar e ristoranti: il Venexino, So Rivà-Materie Prime, Box in Galleria.

Allestimenti e postazione a tema “Natale” con famiglia di Babbi per foto con i bambini e consegna letterine Natale.

Esposizione auto vintage e contemporanee di GF Automobili su tutta la via chiusa al traffico.

Presenza all’evento di Leonardo Ghiraldini, ex capitano della Nazionale Italiana Rugby in qualità di testimonial per la raccolta fondi, accompagnato da alcuni giocatori del Petrarca, a supporto della vendita dei panettoni benefici al pubblico presente all’evento.

Info web

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087232291473

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/1894354847562098

Foto articolo da comunicato stampa