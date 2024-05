"Si’Mostra - Cinema 2024", la proiezione del cortometraggio “Una al giorno “ di Vincenzo Agosto

Sabato 18 maggio, termina il vernissage del Collettivo Pittori alla Specola organizzato dagli Artisti Dis-uniti Associati per la raccolta fondi per Cinema 2024.

Ospite della serata sarà il regista padovano Vincenzo Agosto che presenterà il plurinominato cortometraggio “Una al giorno”.

La trama

Angela ha amato, ha ricevuto rose rosse e ha perdonato. Ora è a casa, sola e sconfitta. Vaga per le stanze ammutolita da ciò che è stato amore e odio, passione e violenza, meraviglia e gelosia. In quel vuoto, sente la tristezza del suo destino. A un’altra donna direbbe che quella non è vita, che quello non è amore. Con sé stessa non riesce a parlare, nasconde perfino i ricordi. Li giustifica, li oscura. Nella penombra di una notte di fine estate, Angela inizia a respirare al ritmo del suo cuore. Si lascia andare al suo dolore e sente che i suoi occhi sanno ancora piangere e i suoi pensieri possono ancora intrecciarsi alla vita. Nel rivivere il suo passato, si accende la speranza che l’incubo possa finire. Sarà necessario avere coraggio e riscoprire il desiderio di sentirsi viva ma, quello che conta, è non fermarsi ora. Una finestra sul mondo incantato di una notte veneziana la accoglie di nuovo alla vita. Sottolinea Agosto: «quando ho iniziato a pensare alle scene di “Una al giorno” ho immaginato un racconto in cui la luce accompagnasse la protagonista nella sua storia. Ho scelto di raccontare questa storia senza musica ma solo immagini, suoni, rumori e voci fuori campo».

Tutto il racconto avviene in una notte dal tramonto all’alba con la luce che diventa la compagna di viaggio della protagonista. L’oppressione femminile viene mostrata come un annientamento visivo della persona in cui Angela, inizialmente oppressa non solo da una società maschile ma anche dal suo compagno, viene accompagnata da una luce che fa da specchio alla sua trasformazione portandola verso una nuova vita. La violenza subita dalla protagonista viene raccontata solo dalla voce, lasciando all’immaginazione le immagini. Seguirà la proiezione di Anca no! Con la presenza degli attori.

Le interviste saranno dell’attrice Tiziana Michelotto con la presentazione dei pittori alla Specola e l’estrazione dei numeri vincenti e la consegna dei premi.

Serata organizzata con la collaborazione di Veneto Film. Inizio previsto alle ore 19.30.

Info web

https://www.facebook.com/barlaspecolapadova/