"Si-Mostra", la collettiva dei pittori al Bar Caffetteria La Specola

Aprirà sabato 4 maggio alle ore 18, presso il Bar Caffetteria La Specola di Padova, "Si-Mostra", la collettiva dei pittori alla Specola: Vanni Boaretto, FlavioGalletti, Nelu Pascu, Ruvo, Sandro Saccocci, che metteranno le loro opere in mostra come montepremi ad estrazione per finanziare la realizzazione del nuovo cortometraggio dialettale di Max Ferrara.

La serata sarà aperta con il racconto distopico SPRITZ scritto da Flavio Galletti, con le voci narranti dell'attrice padovana Tiziana Michelotto, Marco Bonsanto e Dalila Paccagnella. La mostra si chiuderà sabato 18 maggio alle ore 18 con l'estrazione in sede dei numeri vincenti, 5 premi, che si aggiudicheranno uno dei quadri esposti.

A seguire, verrà proiettato il corto "Anca no!" con la presenza degli attori Elisa Scevarolli, Michele Vascon e Alessia Turolla e dei pittori.

Questo evento di crowdfunding organizzato dal regista Max Ferrara del Consolato degli Apolidi, servirà a finanziare la realizzazione del cortometraggio "vara, te go dito de no". Afferma il regista, scommettere sull'utilizzo principale della lingua siciliana e della lingua Veneta, in particolare del padovano, nel cortometraggio Anca No, è andato oltre le rosee aspettative. Già premiato a Roma al festival intenzionale Coliseum e finalista al festival Cortisonici di Varese.

Questo nuovo progetto cinematografico, una commedia grottesca, insisterà sulle lingue madri e verrà girato a Padova e dintorni, raccontando le grottesce vicende famigliari della potente famiglia della Mala di Zampogna, I Bofarin, alle prese con i malsani rapporti con la mafia siciliana per il controllo del territorio, la politica e gli amori inespressi. Il padovano, afferma il regista siciliano, è una lingua musicale che vale la pena preservare. Ed è un peccato che certe espressioni tipiche padovane cadono nell'oblio. Musiche originali scritte da Max Ferrara e arrangiate da Giuseppe Laudanna, ex componente di Musicanova di Eugenio Bennato, con la partecipazione di Daniela Pangrazi al piano, Paolo Polonio al basso, Giovanna Pescetti al Flauto e Roberta Cauli chitarra e voce.

I biglietti per l'estrazione si potranno acquistare direttamente al bar.

Info web

https://www.facebook.com/barlaspecolapadova/

Foto articolo da comunicazioni stampa