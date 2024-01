Al Teatro Don Leonati di Ponte di Brenta "Il signor di Pourceaugnac" di Molière

Quinto appuntamento della rassegna “TEATRANDO PER IL QUARTIERE – Tuttoteatro” è la commedia di Molière “IL SIGNOR DI POURCEAUGNAC”. Un intero paesino di provincia si mobilita per contrastare il matrimonio fra un incolpevole signor di Pourceaugnac e la bella Giulia. A favore dell’amore tra quest’ultima e il giovane Erasto si scateneranno raggiri e maldicenze finché l’intento dei due innamorati non sarà raggiunto.

BIGLIETTI:

Ingresso unico 9 euro

Gratuito per bambini accompagnati fino a 12 anni

Gratuito per accompagnatori di persone disabili

PRENOTAZIONI tramite SMS o WhatsApp al numero 348 5555040 indicando nome/cognome di riferimento e numero dei biglietti. La prenotazione dà il diritto al posto riservato fino a 10 minuti prima dell’inizio.

