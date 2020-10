“Signora solitudine”, mostra personale di Greta Imbrunito alla Confesercenti di Padova

Nell’ambito del circuito off diffuso del Festival internazionale di fotografia Photo Open Up, Confesercenti del Veneto Centrale, in collaborazione con Cescot Veneto, propone il progetto fotografico di Greta Imbrunito. Il tema dell’edizione 2020 è “Latitudini Quotidiane”; una fotografia contemporanea che racconta il quotidiano – attraverso oggetti comuni e luoghi familiari – facendone però emergere elementi nascosti e talvolta perturbanti. Il fotografo sa cogliere questi aspetti offrendo una visione critica e alternativa di ciò che consideriamo come quotidiano e spesso passa inosservato.

Presso la sede di Confesercenti, quattro scatti della fotografa Greta Imbrunito raccontano la solitudine del post-pandemia. Una piccola mostra per rivelare attimi di quotidiano vissuti a Padova e Venezia nel tempo del virus.

Le fotografie parlano di silenzio e prendono la distanza da volti vulnerabili e azioni resilienti, come quelle messe in atto dai cittadini veneti per far fronte a questa situazione senza precedenti.

Greta condivide il suo pensiero portando in mostra luci e ombre di oggetti spaesati e dimenticati fuori dalle case, visioni straordinarie riflesse dalla pioggia, pensieri sul mondo che raccontano di comuni incertezze e diversi modi di interpretare e ripensare al nostro futuro.

Inaugurazione

Inaugurazione venerdì 9 ottobre, ore 13

presso Confesercenti del Veneto Centrale, Via Savelli 8, Padova

Seguirà rinfresco. Solo su prenotazione: info@cdvc.it

Info web

https://www.facebook.com/confesercenti/