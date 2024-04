"Il silenzio", cena e spettacolo al Barco Teatro

itornano gli eventi di Barco Teatro con una nuova programmazione che coprirà i mesi da gennaio a giugno.

Come di conuseto sono in programma due stagioni: una teatrale e una musicale.

La Stagione musicale, “La scatola sonora” prevede 10 concerti di musica classica, sotto la Direzione Artistica di Alessandro Tommasi.

I concerti di musica da camera saranno introdotti da esperti musicologhi e storici della musica.

La Stagione teatrale, “Da Ruzante alla Commedia dell'arte. Storie di maschere e commedianti” ha in cartellone 4 spettacoli tra tradizione e reinterpretazione, sotto la Direzione artistica di Bruno Lovadina. Gli spettacoli teatrali sarano preceduti da cene a tema servite nello spazio della platea.

L'evento

Sabato 4 maggio 2024 | ore 21.30

(ore 19.30 per chi prenota anche la cena)

"Il silenzio"

di e con Matteo Fantoni

Testi di Sara Venuti

Partendo dalla famiglia Amati, i primi che nella metà del 1500 concepirono il violino così come lo conosciamo ancora oggi, attraversando i secoli cercheremo di far luce sul più grande liutaio di tutti i tempi: il cremonese Antonio Stradivari e il suo “segreto”.

Cosa rende così perfetto il suono dei suoi strumenti?

È davvero la vernice a rendere i suoi strumenti unici? Esiste veramente un segreto che l'artigiano si portò per sempre con se nella tomba?

Io non lo so mica. Se cercate risposte a queste domande andate da un liutaio, non venite a teatro! Qui non si parlerà di segreti, ma di cose semplici: di suono, di legno, di pialle, della vita e della morte.

Uno spettacolo per demolire non tanto il mito in sè, ma l'idea stessa della mitizzazione, del divino, dell'altissimo irraggiungibile e su come l'essere umano, mitizzando, si precluda l'idea di essere pienamente dotato. (approfondisci cliccando qui).

Ingresso

Biglietti solo spettacolo: 15 euro

Biglietti cena + spettacolo: 45 euro

Informazioni

Barco Teatro

via Orto Botanico 12 | Padova

+39 375 5764000 | info@barcoteatro.it

prenotazioni: biglietteria@barcoteatro.it

