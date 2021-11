Silvano Mezzavilla e Luca Salvagno presentano "Quelli che a Livorno. Cronaca di una scissione alla Libreria Zabarella

Ingresso libero ma posti limitati: prenotazione (via email a libreriazabarella@gmail.com) e green pass valido

Giovedì 18 novembre ore 18.30 alla Libreria Zabarella

Silvano Mezzavilla e Luca Salvagno presentano

"Quelli che a Livorno. Cronaca di una scissione", Kellermann Editore

Per la prima volta il fumetto affronta la cronaca della scissione della frazione comunista avvenuta durante il XVII Congresso del PSI, nel gennaio 1921 a Livorno.

Prefazione di Michele Serra.

Per sei giorni fino al 21 gennaio 1921, tra tumulti e contrapposizioni, i delegati si confrontarono sulla necessità di aderire ai “21 punti” fissati da Lenin per l’ingresso del PSI nella III Internazionale. La sinistra del partito la riteneva imprescindibile, i centristi la accettavano in parte, la destra riformista era contraria. La scissione era inevitabile. Un racconto fedele dove le tavole a fumetti ricordano i momenti salienti di ogni giornata: il lettore può così “assistere” ai fatti e conoscere le posizioni che caratterizzavano il movimento operaio di allora e i partiti che lo rappresentavano.

Evento in presenza

Ingresso libero ma posti limitati: prenotazione (via email a libreriazabarella@gmail.com) e green pass valido.

Info

Libreria Zabarella di Barbara Da Forno

via Zabarella 80 - 35121 Padova

tel. 049.655115

email: libreriazabarella@gmail.com

https://www.facebook.com/libreriazabarella

https://www.instagram.com/libreriazabarella

https://mobile.twitter.com/librezabarella

