"Il simposio, genitori digitali" arriva in presenza a Padova

Dopo il successo del ciclo di incontri online "Genitori Digitali" iniziato a febbraio e concluso a marzo, l'Associazione Famtech Institute di Padova, in collaborazione con Granello di Senape Padova, l'Associazione Il Giardino della Torre e Radio Magica, torna finalmente in presenza con tre incontri per parlare insieme ai genitori del linguaggio dei figli, di videogiochi e di privacy dei minori sui social network più diffusi.

Il SIMPOSIO GENITORI DIGITALI è un percorso dedicato ai genitori con figli dai 7 ai 17 anni articolato in tre incontri. Il primo incontro sul Linguaggio dei Figli si terrà il giorno martedì 26 aprile p.v. dalle ore 19 alle ore 21, a seguire i successivi incontri avranno luogo mercoledì 4 maggio e mercoledì 11 maggio p.v. alla stessa ora presso la Wine Tower di Via Paoli a Padova. Gli incontri sono gratuiti previa iscrizione in presenza o da remoto. I posti in presenza sono limitati e, trattandosi di un Simposio, il tutto sarà accompagnato da un buon bicchiere di vino del territorio.

Come iscriversi? Per iscriversi in presenza, basterà scrivere una mail a: giardinodellatorre@massimago.com. Per iscrizioni da remoto, sarà necessario registrarsi su Eventbrite al seguente link: https://lnkd.in/gip2GjQg.