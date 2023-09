Simultanea di scacchi per Emergency

Sabato 7 ottobre alle 16 EMERGENCY torna in Piazza Duomo a Padova con “SCACCO ALLE GUERRE” - 2° edizione

Se sai un po' giocare e hai voglia di divertirti provando a sfidare un vero Maestro, ti aspettiamo in Piazza Duomo per una simultanea di scacchi con il maestro internazionale Federico Manca.

Potete prenotare il vostro posto ai contatti indicati nella locandina (iniziativa aperta anche ai bambini). La quota di partecipazione è libera e l’intero ricavato andrà a sostegno di EMERGENCY.