“El sindaco in mudande”, commedia all’Arena di Montemerlo

Sabato 31 luglio alle 21.30 sul palco dell’Arena di Montemerlo (Cervarese Santa Croce) torna la comicità, con la collaudata compagnia del Mondònego, che porta in scena “El sindaco in mudande”, commedia veneta riadattata, recitata in dialetto veneto con la diretta regia di Davide Boato.

Ambientata nei primi anni ’70, racconta di Amedeo Pignatta, sindaco di un paese della campagna veneta che parte alla volta del Sud America, invitato dal vecchio amico di gioventù Arrigo Maritan, ricco produttore di marmellata. Amedeo però non arriverà mai a destinazione a causa del naufragio della nave. Tutti lo credono disperso, morto, ma non è proprio così.

La compagnia del Mondònego nasce nel 2005 dai laboratori condotti da Roberto Caruso e Franco Palumbo e ad oggi ha dimora stabile presso il teatro “La Perla” e ha preso il nome dall’omonimo colle che è posto alle spalle del teatro.

Ingresso

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria 3405381060

Info web

https://www.facebook.com/arenadimontemerlo

