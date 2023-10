Sinéad O'Connor - Nothing Compares, l'ascolto guidato al Gold Soundz - Dischi all'Arcella

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/s/sinead-oconnor-nothing-compare/1039201737111427/

"The girl with the heart on her sleeve". Potremmo riassumere con queste parole, parafrasando un titolo degli Smiths, il talento cristallino, la vita turbolenta e il carattere incompromissorio, al contempo forte e fragile, di una delle più iconiche e influenti cantautrici e interpreti emerse nella seconda metà degli anni Ottanta. L'irlandese Sinéad O'Connor, trovata senza vita nel proprio appartamento a Londra lo scorso 26 luglio, si fece conoscere nel 1987 con "The Lion and the Cobra" ma raggiunse un successo ancora maggiore con il secondo album "I Do Not Want What I Haven't Got" nel 1990, trainato da una personalissima rilettura di un brano minore di Prince, "Nothing Compares 2 U", affidato inizialmente alla band The Family costituita proprio dal genio di Minneapolis.

Il videoclip della canzone, diretto da John Maybury, con dei semplici close-up dell'artista con la testa rasata, vinse un premio durante la settima edizione degli MTV Video Music Awards. Da quel momento Sinéad O'Connor spiazzò i fan con dischi molto differenti tra loro e l’opinione pubblica con proteste in diretta TV, dichiarazioni contraddittorie quando non di pieno e autentico autosabotaggio: dai lussuosi arrangiamenti degli standard americani di "Am I Not Your Girl?" al dolore trasportato su pentagramma di "Universal Mother", la sua collezione più personale, O'Connor ci ha portati per mano nel mondo del folk irlandese con "Sean-Nos Nua" e in quello rastafariano con "Throw Down Your Arms", ha interpretato Cole Porter ed Andrew Lloyd Webber, gli Abba e John Grant. Difficile tenere il conto delle sue prestigiose collaborazioni, da Peter Gabriel a Willie Nelson passando per gli U2, Gavin Friday, Dave Stewart, Sly & Robbie, The Chieftains, Shane MacGowan, Enya, Massive Attack, Moby, The The e Jah Wobble.

Nothing Compares celebra un'artista eclettica, non sempre compresa del tutto, e un lascito che è un songbook di livello straordinariamente alto. L'audioforum sarà un susseguirsi di emozioni, dalla grinta degli esordi a brani più complessi e riflessivi fino al ritorno in gran forma con "I'm Not Bossy, I'm the Boss", con immagini d'epoca, videoclip originali, esibizioni live e televisive, il tutto arricchito da un racconto biografico.

Durante la serata, i dischi in vinile e cd di SINEAD O'CONNOR saranno in vendita con lo sconto del 20%

