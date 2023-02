Single party, l'agriaperitivo di Campagna Amica con dj set, prodotti a Km 0 e birra agricola

Mercoledì 15 febbraio, dalle 17 alle 19 vi aspettiamo al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova in via Vicenza 23 per il Single Party, aperitivo firmato e garantito Coldiretti con dj set di Benny Rou e Butyreux, in collaborazione con l’Agriturismo L’Alveare (Terranostra).

Crediamo nel Made in Italy agroalimentare più autentico: proponiamo solo prodotti sostenibili e al giusto prezzo, a filiera cortissima, con metodi di produzione sicuri e certificati, etichettatura chiara, imballaggi ecologici.

I nostri produttori ci mettono la faccia e, sempre col sorriso, vi portano sotto casa le eccellenze della campagna padovana.

Campagna Amica

Promossa da Coldiretti, Campagna Amica è la più grande rete di vendita diretta italiana. Nasce nel 2008 per realizzare iniziative volte ad esprimere pienamente il valore e la dignità dell’agricoltura italiana. Ricopre un ruolo chiave per la tutela dell’agricoltura italiana e quindi dell’ambiente, del territorio, delle tradizioni e della cultura, della salute, della sicurezza alimentare, dell’equità, dell’accesso al cibo a un giusto prezzo, dell’aggregazione sociale e del lavoro.

Campagna Amica in azione

Organizza e promuove la filiera agricola italiana dal produttore al consumatore a km zero;

valorizza le strutture agrituristiche di qualità selezionate e promosse da Terranostra;

fa conoscere i migliori prodotti tipici del nostro territorio;

avvia e sostiene campagne per la difesa della biodiversità e del patrimonio naturale italiano;

contribuisce allo sviluppo di energie rinnovabili;

mmonitora prezzi, stili di vita e abitudini alimentari;

produce strumenti di conoscenza e informazione per una corretta educazione alimentare.

L’agriaperitivo Campagna Amica

L’Agriaperitivo è una nuova esperienza ecofriendly da vivere mentre fai la spesa a Km 0, proposto ogni mercoledì al Mercato Coperto di via Vicenza 23 dalle 17 alle 19.

Fai un giro tra i banchi del mercato, lasciati ispirare dai colori e dai profumi, scegli direttamente dai contadini di Campagna Amica i prodotti che preferisci specificando che vuoi fare l’Agriaperitivo. Ti daranno tutto il necessario per la degustazione. Goditi le eccellenze dei produttori Campagna Amica in compagnia.

Quando e dove trovare Campagna amica

A Padova ogni mercoledì dalle 15 alle 19 e sabato dalle 8 alle 13 in via Vicenza 23.

Scaricando l’APP Campagna Amica sono disponibili tutti i mercati e agriturismi più vicini

Info web

https://www.facebook.com/campagnamicapadova

