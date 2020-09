Siska in concerto al Jolly Bar di Conselve

Apputamento con i SISKA venerdì 18 settembre ore 22 al Jolly Bar By L’incontro in via Vittorio Emanuele II, 66/a, Conselve.

I pezzi inediti

Alla serata in provincia di Padova, saranno presentati i pezzi inediti dei SISKA che hanno convinto e permesso alla band di esibirsi spalla dei Whitesnake, Skid Row, Children Of Bodom, Sonata Arctica, Dream Theater e omaggi rock con cover a Alice Cooper, Iron Maiden, Poison, Europe, Scorpions, Judas Priest, Billy Idol.

Biografia

SISKA è una band hard rock fondata nel 2015 da Mattia Sisca, virtuoso chitarrista che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Blaze Bayley, Dennis Stratton, Jennifer Batten, Micheal Angelo Batio e molti altri ancora.

Nel Settembre 2016 i Siska partono per il loro primo tour in Brasile con Tim “Ripper” Owens (Judas Priest, Iced Earth, Malmsteen), facendo importanti show sold out in posti dove si sono esibiti artisti come Europe, Vince Neil (Motley Crue), Megadeth, Skid Row, alcuni membri dei Guns n Roses, Kiss, Epica, Firehouse, Richie Kotzen, Kip Winger, Danger Danger, Angra Steve Morse, Michael Angelo Batio e molti altri, conquistando il cuore dei rockers di tutto il paese.

Nel 2018 la band pubblica il disco “Romantic, Dark & Violent”, distribuito da Big Tuna Records/Sony in tutto il mondo in vinili, cd e su tutte le principali piattaforme digitali.

Grazie a questo lavoro, la band viene apprezzata e scelta dagli SKID ROW come gruppo spalla durante lo United World Rebellion Tour.

Nell’estate del 2018 la band viene inoltre scelta per rappresentare l’Italia al Metalhead Meeting Festival all’Arena di Bucarest, i Siska si sono esibiti affianco di star mondiali quali Children Of Bodom, Sonata Arctica, Epica e SOULFLY.

Nel mese di dicembre 2019, i SISKA sono stati annunciati al Metaldays Festival in Slovenia, dove si sono esibiti al fianco di Dream Theater, Tarja Turunen, Dimmu Borgir e Phil Anselmo.

I Siska vengono scelti da Enuff Z’ Nuff (Frontiers records) storica band hard rock degli anni 80 come band spalla e affrontano nel febbraio 2019 shows in Europa assieme.

Nel 2019 i SISKA vengono scelti dalle leggenda del rock WHITESNAKE come band di supporto principale per lo show in Romania durante il loro “Flesh and Blood” World Tour, un concerto davanti a più di 80 persone.

Nel dicembre 2019 i SISKA condividono il palco con Geoff Tate, leggendaria voce dei Queensrÿche nel suo tour europeo.

Info web