Siz & Underdogs live al Chiosco di Padova

Continuano le proposte di musica dal vivo al Chiosco di Padova che ogni domenica apre le porte al diverse esperienze sonore. Domenica 1 agosto spazio a Michele Sicilia in arte SIZ.

Siz & Underdogs

***

Michele Sicilia in arte SIZ , classe 1990, nato in Veneto ma di sangue Siculo, è un giovane artista Reggae/Dancehall/World Music. Voce graffiante ed un’anima soul. Riesce a spaziare da sonorità classiche in levare a ritmi giamaicani più moderni, creando un giusto mix musicale fra i diversi stili di questa musica caraibica. In attivo ha due singoli più un EP, “Road 2 Life” prodotto da Underdogs Records ed un album prossimo all’uscita ( Timeless) e svariati singoli sempre prodotti da Underdogs.

Inizio concerto alle ore 21.

---

Vivamente consigliata la prenotazione al 3342004006, anche via Whatsapp.

Domenica sera si cena con grigliata o pizza.

???

Aperti da martedì a domenica dalle 18

Domenica dalle 12; domenica sera solo pizza e grigliata.

Via Ludovico Ariosto 10, Padova

3342004006 – 0497808349

Prenotazione consigliata (e gradita )

Menù Estate 2020 su https://ilchiosco.pd.it/food

???

Ingresso riservato ai Soci.

Tesseramento online su soci.modernclub.it/form-chiosco

IG → @ilchioscopadova

Info web

https://www.facebook.com/ilChiosco.Padova

Immagine articolo dall'evento facebook.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...