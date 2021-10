Skunk Anansie allo Sherwood Festival

L’estate 2022 si prepara ad accogliere il ritorno degli Skunk Anansie, una delle rock band britanniche più famose di tutti i tempi, attesi in concerto allo Sherwood Festival di Padova il prossimo 30 giugno 2022 alle 21.30. La band capitanata da Skin tornerà dal vivo a calcare i più importanti palchi europei: sarà in Italia nell’estate 2022 per tre sole date esclusive (Roma, Padova, Torino) per ripercorrere e celebrare i loro 25 anni di carriera.

Dopo la straordinaria edizione del 2021 gli Skunk Anansie diventano il secondo grande nome internazionale annunciato dallo Sherwood Festival per l’estate 2022 dopo gli Offspring previsti per il 22 giugno 2022.

Prima della pandemia il quartetto britannico aveva pubblicato il disco live “25LIVE@25” un doppio album con il meglio del loro repertorio registrato del vivo in diversi show. Un disco che immortala la loro forza dal vivo con spettacoli elettrizzanti, ricchi di enfasi e dalla potenza indimenticabile. Non mancheranno i loro migliori brani di sempre come “Hedonism”, “Charlie Big Potato”, “Because of You”, “Secretly” e moltissimi altri estratti dai loro fortunati 6 album in studio. I loro ultimi singoli inediti sono “What You Do For Love” e “This Means War”. La band è formata da Skin (voce), Cass Lewis (basso) Ace (chitarra) e Mark Richardson (batteria).

Info web

https://www.facebook.com/events/608433013481874/

https://zedlive.com/evento/live-skunk-anansie

Foto articolo da comunicato stampa

