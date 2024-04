"Smart Leadership Canvas", la presentazione del libro allo Studio Necchio di Selvazzano

Smart Leadership Canvas è il nuovo libro scritto per executive manager al tempo dell’Intelligenza Artificiale da Filippo Poletti, top voice ufficiale di LinkedIn, il giornalista professionista più seguito sul popolare social media dedicato ai professionisti. Dopo il lancio del volume, oggi tra i più venduti nella sezione management di Amazon, sarà il nuovo Studio Necchio, voce autorevole di riferimento di tutti i consulenti del lavoro d’Italia, a lanciare il dibattito sulla nuova leadership in provincia di Padova: avverrà a Selvazzano Dentro, in via Enrico Fermi 2, mercoledì 29 maggio 2024 a partire dalle ore 18.

«Il libro – spiega Poletti – è stato scritto per condividere nuove prospettive per affrontare l’impresa 5.0, nella quale l’intelligenza umana e quella artificiale collaborano insieme. Ai tempi dell’IAcene” le piccole, le medie e le grandi aziende devono essere guidate da leader che hanno cuore e cervello».

All’evento, assieme al padrone di casa Alessandro Necchio, consulente del lavoro e fondatore dello Studio Necchio, porteranno la loro testimonianza grandi manager aziendali, tra i quali Alessandro Premoli, head of HR di Autogrill, Roberto Zecchino, vicepresidente HR di Bosch Group South Europe, Maruska Fiorotto, HR di Pixartprinting, Luca Vignaga, CEO di Marzotto Lab. A moderare l’evento sarà l’human innovator Giovanni De Cesare.

L’appuntamento vedrà la partecipazione, in platea, di direttori e manager HR di grandi aziende italiane, HR consultant, professori universitari, coach, psicologi del lavoro e giornalisti: al pubblico saranno offerti punti di vista differenti, che saranno discussi nel corso della serata presso il nuovo Studio Necchio di Selvazzano Dentro.

Dove

Studio Necchio

Via E. Fermi, 2, 35030 Selvazzano Dentro PD

Maps https://maps.app.goo.gl/9HWN34DWQo6kBQNq8

Informazioni

Press&Comunication Studio Necchio

Ilaria.cavestro@studionecchio.it

Studio Necchio

Studio Necchio è un’attività multiservizi, operante nel settore dell’amministrazione del personale e della gestione a 360 gradi delle risorse umane, nata nel 1999 da Alessandro Necchio.

Ad oggi annovera un organico di 50 persone ed è una delle principali realtà professionali operanti nel suo settore, con sedi a Padova, Milano,

Bologna, Cortina d’Ampezzo e, prossimamente, Roma.

Core business dello Studio è il settore del Food & Bevarage, in particolare le catene della ristorazione. In questo ambiente velocità, efficienza e comunicazioni tempestive sono fondamentali e rappresentano parte dei valori che contraddistinguono l’attività.

Info web

https://www.facebook.com/studionecchio/

https://www.studionecchio.it/

Foto articolo da comunicato stampa