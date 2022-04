“Smart working. Parole e musica sul lavoro”, spettacolo al Teatro giardino di Palazzo Zuckermann

Domenica 1 maggio 2022, ore 18

Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann

corso Garibaldi 33 | Padova

Prima assoluta

“Smart working.

parole e musica sul lavoro”

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria al link ilsuonoelaparola.eventbrite.com

(in caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’Auditorium del Centro Culturale San Gaetano)

Silvio Barbiero, Francesca Sartore, Cristiano Parolin, Eleonora Panizzo: voci recitanti

Sergio Marchesini: fisarmonica

Francesco Ganassin: clarinetto

in collaborazione con MareAltoTeatro

In occasione della Festa del Lavoro, uno spettacolo in prima assoluta per raccontare, tra parole e musica, il mondo del lavoro di ieri e di oggi e come la pandemia stia modificando la vita lavorativa di tutti noi. Una produzione tutta padovana pensata per la giornata dedicata ai lavoratori che vuole offrire, tra momenti di ironia e teatro civile, uno sguardo al periodo storico che stiamo attraversando e al futuro che ci attende.

In questa importante ricorrenza riecheggeranno le voci dei grandi autori del nostro territorio che hanno affrontato il tema del lavoro alternate in una sincope musicale con le testimonianze dirette dei protagonisti delle vicende e delle vertenze che hanno colpito di più la sensibilità dei cittadini.

Il lavoro resta un tema politico e sociale di immutabile attualità e questo progetto si propone di affrontarne alcune tematiche con uno stile ironico e divertente. Quotidianamente i nostri notiziari sono scanditi da delocalizzazioni, esuberi, transizioni ecologiche, corrosioni delle tutele dei lavoratori fino al tragico rosario delle morti bianche: di questa immensa mole di informazioni si tenterà di offrire un resoconto sempre in equilibrio tra il necessario approfondimento e la leggerezza di un giorno che resta di festa.

Alle voci dei quattro attori si uniranno in una magica simbiosi le incantevoli armonie della fisarmonica e del clarinetto, due strumenti dai tratti suggestivi suonati da due interpreti d’eccezione.

