Uno spettacolo unico, che tornerà solo tra mille anni. I migliori narratori d’oriente dovranno gareggiare per dimostrare di essere degni del loro titolo. Sarà il Venerabile Maestro Miao, custode delle sacre pergamene del Drago, a tirare le fila di questo epico, parodistico, demenziale torneo dove l’importante non sarà vincere, ma guadagnare onore e non essere l’unico sconfitto!

Spettacolo de: Teatro a Molla (Bologna).

Teatro di improvvisazione: "So' shemi - C'è una volta" l'8 ottobre 2022 al Teatro ai Colli

Con: Antonio Contartese, Antonio Vulpio, Chiara Benassi, Claudia Gafà, Daniele Mazzacurati, Olli Rasini, Stefano Bianco / Musiche dal vivo: Silvia Valtieri