“Soccorso comunicativo per vivere online”, webinar della consulta Pari opportunità di Montegrotto Terme in occasione della Giornata internazionale della Donna.

Dettagli

Un webinar sulla comunicazione di genere intitolato “Soccorso comunicativo per vivere on line” da seguire nel canale YouTube del Comune di Montegrotto Terme: è la proposta della Consulta per le pari opportunità in occasione della Giornata internazionale della donna.

«Vista l’impossibilità di realizzare il progetto #nonsolo8marzo a causa della pandemia - spiega la presidente della consulta Pari opportunità, Sandra Pinato - per non lasciare un vuoto comunicativo e sociale sul tema della parità di genere abbiamo deciso di promuovere un momento di formazione coinvolgendo un’esperta di primo piano, la sociolinguista e scrittrice Vera Gheno, che dialogherà con giornalista ed esperta di social media marketing Anna Cortelazzo».

L’evento sarà in diretta sul canale YouTube ufficiale del Comune e sulla Fan page della Consulta domenica 14 marzo dalle 17.30 alle 18.15

Info web

https://www.facebook.com/pariopportunitamontegrotto

Gallery