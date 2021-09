"Sei al passo coi tuoi figli?": Social, web e smartphone, genitori “a scuola” incontro all’Istituto Superiore per il Made in Italy

L’Orientamedie all'Istituto Superiore per il Made in Italy raddoppia. Non sono solo gli studenti ad aver bisogno di orientarsi ma anche i genitori hanno diritto alla loro parte di consapevolezza nella scelta del percorso scolastico del figlio ed è a loro che l'Istituto di Noventa Padovana dedica l’incontro “SEI AL PASSO COI TUOI FIGLI?”, in programma giovedì 30 settembre alle ore 18.

Un appuntamento per discutere e confrontarsi su temi molto delicati della società odierna specialmente se relazionati agli adolescenti. Le dinamiche dei social, il grande mondo del web, gli smartphone e il controllo genitoriale e il ruolo della scuola e dell'educazione attraverso le nuove tecnologie. Sono innumerevoli i pericoli della Rete in cui possono “inciampare” i ragazzi e per i genitori il primo passo è prenderne coscienza per poter “tutelare” i figli. Si parlerà dunque del pericolo di far sapere a sconosciuti e malintenzionati la propria posizione utilizzando app con accesso al geo-tag; delle chiamate vocali casuali, la nuova frontiera del sesso telefonico tra minori e sconosciuti o delle trappole finanziarie in cui gli adolescenti possono cadere pensando di diventare influencer, per citarne solo alcuni.

Durante l’incontro interverranno: Giacomo Brunoro, docente di Italiano ISMI e direttore editoriale Le Case Books, Zago Zampier, Ethical Hacker e autore del Manuale di sopravvivenza per genitori 2.0, Oscar Raimondi, docente di Marketing ISMI.

L'evento sarà anche l’occasione per presentare il nuovo percorso di studi quinquennale sul Digital Marketing; dal 2022 l’Istituto Superiore per il Made in Italy, sarà infatti la prima scuola in Veneto che implementerà la sua offerta didattica con un nuovo percorso in Amministrazione Finanza e Marketing a indirizzo Digital Marketing. Le iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole medie continuano: il 9 ottobre dalle 14.30-16.00 sarà possibile partecipare a due ministage: DIGITAL con il laboratorio di marketing social e privacy e il ministage FOOD, con il laboratorio di Pizzeria e panificazione.

Al termine dell’incontro, seguirà un piccolo rinfresco organizzato dagli studenti dell'Istituto Superiore per il Made in Italy.

Foto articolo da comunicato stampa

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...