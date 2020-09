"Soft City per ripartire": incontro con Rizzuto, Santocono e Gubitta al Net center

Le imprese innovative e i servizi tecnologici al centro del rilancio dell’economia patavina nel post covid: ecco il tema centrale dell'evento che si svolgerà il 9 settembre alle ore 18 presso il Net Center, realizzato dall’ Associazione Padova Soft City in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova, con il Comune di Padova e con il Distretto del Commercio di Padova – Urbe Viva.

Nato con l'obiettivo di incidere sulla capacità di innovazione, sui processi di aggregazione e di internazionalizzazione delle imprese e sulla capacità di attrarre competenze e investimenti, Padova Soft City, con questo incontro, vuole discutere del futuro delle imprese padovane. Un'occasione per sottolineare come i servizi e le imprese delle aziende dell'area Soft City possono essere volano per il rilancio dell'economia del territorio in una situazione economica che deve fare i conti con le difficoltà causate dal lockdown. Un'area innovativa che si estende dalla stazione fino alla Stanga ed in futuro fino al nuovo ospedale.

Ad affrontare i vari aspetti economici e sociali che impattano sulle aziende padovane due illustri ospiti: Rosario Rizzuto, Magnifico Rettore Università degli Studi di Padova, Antonio Santocono , Presidente Camera di Commercio di Padova. Coordina Paolo Gubitta , Direttore Scientifico Osservatorio Professioni Digitali

Ingresso e prentoazioni

L’evento è gratuito previa registrazione online al sito : https://bit.ly/3jXx7BN

È obbligatorio l’uso della mascherina per i partecipanti.

Info web