Soft Trek sul Monte Rua & Tagliericena in Cantina?

Domenica 11 luglio

Dalle ore 17.30 alle ore 22

*****************************************

Una piacevole passeggiata pomeridiana tra i boschi del Monte Rua, sulla cui cima è costruito lo splendido Eremo Camaldolese situato tra la terra ed il cielo. Durante la salita ammireremo lo storico Castelletto che, dominando dall'alto i colli e le campagne circostanti, conserva tuttora un'atmosfera di forte suggestione. Durante il trekking godremo di suggestivi panorami che ci accompagneranno a una meritata cena a base di taglieri misti, abbinati a vini di produzione, nell’affascinante e storica Cantina Bernardi di Torreglia.

Evento in collaborazione con la Coop. A perdifiato.

?? Info Tecniche ??

Difficoltà: facile

Lunghezza: 5 km

Dislivello: 200 m

? Chi Può Partecipare ?

Itinerario di livello medio adatto a tutti, comprese famiglie con bambini dai 8 anni in su abituati al cammino.

? Per chi volesse venire accompagnato dal proprio cane, vi chiediamo gentilmente di segnalarcelo in fase di prenotazione in modo da valutarne l’idoneità.

? Abbigliamento e Attrezzatura ?

Consigliamo di vestirsi a strati (es. maglietta/maglia tecnica, giacca antivento)

scarpe da trekking

k-way o poncho impermeabile

copricapo

un cambio di scarpe e indumenti da tenere in macchina per il ritorno

zaino

bastoncini da trekking (per chi li usa)

snack

acqua (1 litro)

medicine personali

creme solari

mascherina, gel disinfettante

? Luogo di Ritrovo ?

Ore 17:30 Cantina Bernardi di Torreglia, via Castelletto 48, Torreglia

*Per chi viene da Venezia contattare Chiara: 3406118758

? Quota ?

Adulti: 40 euro

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti: 35 euro

Bambini fino agli 8 anni compiuti: 20 euro

La Quota Comprende:

n.1 Guida Ambientale Escursionistica

n.1 Accompagnatore Turistico

Cena in cantina

La Quota Non Comprende:

trasporto

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

? Chi Accompagnerà ?

Elena - Guida Ambientale Escursionistica Coop. A perdifiato

Alice Bettiolo e Chiara Caratti - Organizzazione e Accompagnamento Turistico

Come Iscriversi:

? Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go di Paola Marigo tel. 0498791590 o via Whatsapp cell. 3664895343

Chiara: 3406118758

Alice: 3495805310

tramite messaggio su Facebook messenger

?? Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/M7a2RXeyCTuXEzut7

l semplice "parteciperò" cliccato sull'evento non fa fede per l'effettiva prenotazione all'escursione.

?? Chiusura Iscrizioni ??

Entro le 20 del giorno di sabato 10 luglio

L'uscita potrà essere rinviata o annullata per ragioni meteorologiche o tecniche ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.

? Regolamento ?

L'iscrizione e la partecipazione all'evento prevede la lettura ed accettazione del regolamento che vi verrà inviato al momento dell'iscrizione via e-mail o Whatsapp.

?? ATTENZIONE ?? per partecipare occorre prendere visione e accettare il REGOLAMENTO GENERALE e ANTI-COVID inviato via mail al momento dell’iscrizione.

L'escursione sarà svolta a numero chiuso e in sicurezza, in ottemperanza al protocollo anti Covid-19. Indispensabili DPI (mascherine e gel igienizzante) che saranno usati a inizio e fine trek, o in determinati momenti come incontro con altri gruppi, strettoie, ma non in cammino.

Info web

https://www.facebook.com/events/1441472856211002

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...