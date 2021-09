F@mu 2021 al Musme di Padova: "Nulla accade prima di un sogno"

Anche quest’anno il MUSME aderisce alla Giornata nazionale delle Famiglie al Museo. Il tema del F@Mu 2021 è espresso nella frase: “nulla accade prima di un sogno”, una citazione tratta dagli scritti del poeta statunitense Carl Sandburg (1878 –1967). Anche la medicina con la sua storia, protagonista del percorso espositivo del MUSME, è legata a doppio filo a due grandi sogni. Il sogno che spinse il padre di Galeno ad avviare il proprio figlio agli studi medici, facendo di lui il più grande medico dell’età antica. Il sogno di un capitano della frontiera a Dover che, messo in guardia dalla profezia ricevuta nel sonno, impedì a un giovane studente inglese di salpare per l’Europa. Questo studente era William Harvey, destinato a compiere una delle più grandi scoperte della storia della medicina: la circolazione sanguigna.

Insieme scopriremo in che modo questo sogno salvò la vita del brillante medico inglese, ricostruiremo il suo percorso nell’Università di Padova e ripercorreremo le tappe che portarono alla sua rivoluzionaria scoperta, che mandò in soffitta le antiche credenze anatomiche ereditate da Galeno. A partire dagli studi di Harvey seguiremo poi il percorso che il nostro sangue compie all’interno del corpo, scoprendo i segreti del nostro sistema cardiovascolare.

Attività? Per tutte le famiglie racconto introduttivo sulle avventure di Galeno e Harvey.

A seguire:

Per le famiglie con bambini fino ai 9 anni l’esperienza prevede un’attività ludica laboratoriale alla scoperta della circolazione sanguigna: insieme ripercorreremo il tragitto del sangue nel nostro corpo e ricostruiremo la sua funzione. L’attività laboratoriale si svolgerà nella Sala dell’Omone alle 15.15 e alle 16.30.

Per le famiglie con ragazzi dai 10 ai 13 anni l’esperienza prevede l’attività BloodSim, in cui grazie a delle speciali tecnologie interattive capiremo come funziona la circolazione del sangue, intuendo la differenza fra arterie, vene e capillari. L’attività laboratoriale si svolgerà nel Laboratorio Table alle 14 e alle 17 (non è prevista la presenza di adulti accompagnatori durante l’attività).

Costo?

22 euro 1 o 2 adulti (Genitori o Nonni) + 1, 2 o 3 figli/nipoti fino a 12 anni compiuti;

10 euro adulti

8 euro over 65

6 euro bambini

Il costo comprende il biglietto d’ingresso al museo.

Informazioni e contatti

Attenzione: per poter accedere al museo tutti i visitatori dai 12 anni in su dovranno esibire in biglietteria la certificazione verde Covid-19 (green pass), un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) o altra certifiazione valida.

Web: https://www.musme.it/fmu-2021-nulla-accade-prima-di-un-sogno/.

