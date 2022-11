"Fragili come foglie d'autunno. Soldati e psichiatria nella grande guerra", conferenza-dibattito a Selvazzano

Prezzo non disponibile

Giovedì 17 novembre alle ore 18 in sala Cornaro a Palazzo Eugenio Maestri è in programma la conferenza-dibattito "Fragili come foglie d'autunno. Soldati e psichiatria nella Grande Guerra" a cura di Vincenzo Vozza, Consigliere Incaricato ai Diritti Umani.

Il convegno si inserisce nell'ambito delle Celebrazioni del IV Novembre e in risposta all'invito della Presidenza della Repubblica affinché gli Enti Locali siano promotori di tavoli di pace per la cittadinanza.

La conferenza ha l'obiettivo di raccontare l'altra faccia del primo conflitto mondiale, quella meno conosciuta, dei soldati che rimasero vittime di un'epidemia silenziosa quanto mai violenta, la "sindrome post-traumatica da stress", che causava insonnia, allucinazioni, squilibrio e tendenze suicide. Sul fronte orientale, dopo Caporetto, il frenocomio provinciale di Padova, in località Brusegana venne adibito ad ospedale di guerra, dove vennero accolti numerosi soldati vittime dello shock da esplosione di granata.

Le lettere superstiti, oggi conservate presso l'Archivio di Stato di Padova, raccontano un'umanità ferita nel corpo e nell'anima, alla quale la medicina convenzionale non poteva dare soluzione definitiva. La capacità dei più noti alienisti dell'epoca di interrogarsi sui "morti viventi", i matti di guerra, porterà due grandi conseguenze negli anni Venti: un maggiore protagonismo della psichiatria e la nascita di numerosi comitati contro la guerra in Europa.

