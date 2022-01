Solera e altri assemblaggi virtuosi in Champagne, seminario e degustazioni al Golf della Montecchia

Solera e altri assemblaggi virtuosi – Seminario a cura del giornalista e critico Pierluigi Gorgoni. Appuntamento martedì 18 gennaio alle ore 20.45. Non è il solito Champagne! Primo viaggio: Champagne da assemblaggi creativi, la Solera e altro ancora, tra riferimenti storici e volontà di sovvertire le regole, sempre cercando la rima con l’autenticità.

Premessa

"Bruno Munari nel 1946 espone a Parigi una nuova opera, una nuvola costruita con una rete metallica quadrata che l'autore chiama Concavo-convesso. Consuetamente lo Champagne senza annata, ovvero quello multi annata, rappresenta la cuvée di primo livello nella piramide commerciale di un’azienda. Diventa quella bottiglia, o etichetta, che in qualche misura incarni senza troppe sorprese lo stile della maison. Grande o piccola che sia. Uso ragionato del vino di riserva, affinamento misurato, qualche parvenza di stile emancipato e identitario solo qua e là. Molto spesso la ricerca di un’espressione mansueta e trasversale, piatta talora, piacevole senza troppi squilli. La vera rivoluzione dentro il concetto di sans année ci arriva più recentemente, con i Recoltant principalmente che anche laddove non mettano in bottiglia il frutto di un'unica annata (un millesimé, per l’appunto) esplorano altre forme e altre possibilità per affermare la propria esclusiva e singolare personalità. È tempo di cuvée realizzate con la Solera, di ossidazioni audaci, di nuove forme originalissime di espressività. Concave talvolta, convesse altre, mai piatte, avvolte da un’aura di autenticità e calore, a volte concave e convesse assieme come nuvole, come conchiglie, come la verità".

Pierluigi Gorgoni

In degustazione

JM SELEQUE - Quintette S.A. Extra Brut

MOUZON LEROUX - S.A. L’Ascendant Solera Extra Brut Grand Cru

BRIGANDAT - S.A. Solera Nature

VAZART-COQUART - S.A. Blanc de Blancs Cuvée 82/15 Solera Nature Gran Cru

TARLANT - Cuvée Louis S.A.

COUCHE - S.A. Chloé Solera Nature

Info in breve

Seminario Champagne

Solera e altri assemblaggi virtuosi

presiede il giornalista e critico Pierluigi Gorgoni

martedì 18 Gennaio 2022 – ore 20.45

? Golf Club La Montecchia – Selvazzano Dentro (PD)

Contributo di partecipazione

Quota ridotta speciale soci Arte&Vino euro 62,50

euro 62,50 Quota ridotta soci: AIS – FIS – FISAR – ONAV – WSET euro 65

euro 65 Quota Intera euro 67,50

L'ISCRIZIONE AVRÀ VALIDITÀ TASSATIVAMENTE CON IL CONTESTUALE PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Modalità di pagamento

Acquisto online: https://bit.ly/3G3mN76

A mezzo bonifico bancario intestato a:

Associazione Culturale Arte&Vino

Iban IT07Y0533636340000046692751

Causale: Seminario Solera e altri assemblaggi virtuosi

(Nel caso venga utilizzata questa modalità di pagamento, pregasi inviare prima dell'acquisto una mail di conferma disponibilità posti a: segreteria.artevino@gmail.com

* Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento dei posti disponibili.

Si prega di portare un set di calici per la degustazione. È possibile il noleggio in loco a euro 5. Info: segreteria.artevino@gmail.com

Info web

https://www.associazionearte-vino.it/prodotto/solera-e-altri-assemblaggi-virtuosi-in-champagne/

https://www.facebook.com/events/616169063041775

Foto articolo da evento Facebook e da https://www.associazionearte-vino.it/prodotto/solera-e-altri-assemblaggi-virtuosi-in-champagne/